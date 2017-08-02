عبدالكريم العبدالله

استذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة مشعل العنزي دور بنك الدم في الأزمات والحوادث، وخاصة في ايام الاحتلال عام 1990، مضيفا انه خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت في عام 1990، حرص البنك على جمع أكبر عدد من أكياس الدم ونقلها للمصابين الكويتيين، مؤكدا على تجاوب المواطنين والمقيمين في هذه الأيام والتي كانت تعجز الكلمات عن وصفها، مشيرا الى ان البنك كان يجمع يوميا اكثر من 1000 كيس دم، مشيرا الى دور وكيل الوزارة المساعد لشؤون بنك الدم المرحوم د.عبدالعزيز البشير الذي كان له دور كبير وبارز أظهر روح الوطنية لديه حيث قام بعملية الحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها البنك اثناء الاحتلال. ونقل اكياس الدم الى المقاومة الكويتية في البيوت.

وأضاف العنزي انه خلال الايام الاولى لتحرير الكويت قام البشير بوضع خطة لإعادة المواد والأجهزة التي تمكن بنك الدم المركزي من القيام بمهمته الكاملة مرة اخرى مع طلب المواد اللازمة لعمل الفحوصات بعد التحرير ليقوم بمهامه مرة اخرى على اكمل وجه.

وقال اننا لا ننسى الدور البطولي الكبير ايضا من الاطباء والإداريين والهيئة التمريضية والفنيين المخلصين، حيث قدموا الغالي والنفيس لهذا الوطن العزيز في العمل بالمستشفيات ومنهم من استشهد ومنهم من اسر ومنهم من عذب هؤلاء الابطال الذين تفتخر بهم وزارة الصحة حيث قدموا اجمل مثل للوحدة الوطنية.