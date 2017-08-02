توحدنا أمام الاحتلال العراقي رغم الآلام والصعوبات

قال رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي انه في ذكرى الاحتلال الغاشم للكويــــــت لا يفوتنا ان نحمد الله تعالى على نعمة التحرير (لئن شكرتم لأزيدنكم) ونتذكر الملحمة الوطنية التي سطرها ابناء الكويت من كل فئات المجتمع، وكيف رسموا لوحة جميلة من التماسك والترابط في مواجهة العدو، فقد توحدنا امام الغزو العراقي رغم الآلام والصعوبات، وتوحدنـــــا الآن الآمال والطموحات، ولن ننسى ابناءنا من الاسرى والشهداء ومن ضحوا بدمائهم، نسأل الله أن يتقبلهم بفسيح جناته.

واضاف الرومي: ان ابناء المجتمع الكويتي وشباب جمعية الاصلاح الاجتماعي قاموا نحو بلدهم الحبيب الكويت اثناء الغزو العراقي بواجب المواطنة بكل ثبات فأسرعوا في العمل بالتعاون مع باقي الجمعيات الخيرية والقوى الشعبية والدواوين في تشكيل لجان التكافل التي جسدت صور الصمود والتعاون بين جميع ابناء المجتمـــع على مختلف توجهاتهم، واشرفوا على توصيل المعونات المادية والغذائية وتوزيعها، وقام الشباب الكويتي بتشغيل الجمعيـــات التعاونية والخدمـــات الاساسية والضرورات الحياتية من كهرباء وماء وغيرها، كما قمنا مع الآخرين من خلال المساجد برفع معنويات الشعب وتذكيرهم بالمعانــــي الايمانية وقيم الثبات والصمود.

وقال الرومي ان شباب جمعية الاصلاح ساهم لمواجهة الغزو العراقي خارج الكويت مع جميع اطياف المجتمع بانشاء الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت والتي اشهرت رسميا في واشنطن، موضحا ان الجمعية شاركت مشاركة فعالة في المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة برئاسة رئيس مجلس ادارتها العم عبدالله المطوع - يرحمه الله - ودوره الكبير في تعزيز توحيد الصفوف امام المجتمع الدولي ضد العدوان العراقي، داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ الله الكويت واهلها واميرها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وان يديم عليها نعمة الامن والامان.