صرحت نائب المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي والمدير العام بالوكالة بمكتب الإنماء الاجتماعي د.وفاء العرادي ان المكتب تأسس بعد تحرير الكويت ليترجم فعليا على ارض الواقع الاهتمام بالإنسان الكويتي وتحقيق أمنه النفسي والاجتماعي، وذلك بعد تعرض البلاد لكارثة العدوان والاحتلال العراقي في الثاني من اغسطس عام 1990، حيث كان الغرض من هذا المكتب هو تجميع الجهود وحشد الامكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية التي خلفها الاحتلال العراقي الغاشم وإعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي في إنماء مجتمعها.

وبمبادرة سامية من المغفور له الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، وحرصا منه على متابعة العمل في تلك الفترة الزمنية العصيبة، جعل تبعية مكتب الانماء الاجتماعي للديوان الاميري الذي اخذ يتولى مهمة الاشراف المباشر على سير العمل.

هذا، وقد تمكن المكتب من تحقيق اهدافه التي انشئ من اجلها، والتي تضمنت: اجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات، وتصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة عنه سواء كانت جسدية او نفسية او اجتماعية، ومتابعة ما يتم في علاج تلك الحالات بأحدث الطرق العلمية، وبما يتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها.