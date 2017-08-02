فرج ناصر

قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال م.غالب شلاش ان مشروع المبنى الرئيسي لوزارة الأوقاف والذي يقع بمنطقة الرقعي في مراحله النهائية وهو إنجاز جديد للوزارة ويحظى بمتابعة حثيثة من الوزير م.عبدالرحمن المطوع ودعم مباشر من وكيل الوزارة م.عواطف الغنيم، لافتا الى ان نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 87% وستتسلمه الوزارة في سبتمبر المقبل.

وذكر صفوق ان المبنى صرحا معماريا إسلاميا يعكس طابع الوزارة، حيث ينقسم من الداخل إلى ثلاث مبان، ويصل أعلى مبنى إلى 16 طابقا، ويحتوي على مكاتب للموظفين وقيادات الوزارة، كما يحتوي على مسجد منفصل يسع 3000 مصل، ويسع المبنى إلى 1000 موظف، بتكلفة اجمالية 39 مليون دينار.

وقال ان المبنى بكامله وتشطيباته الخارجية بدت واضحة لكل من يمر في المنطقة، مشيرا الى ان الواجهات الخارجية عبارة عن طبقات زجاجية خارجية مصممة بشكل هندسي إسلامي باللون الأخضر والشفاف ونوعين من الرخام، أما الأرضيات والحوائط الداخلية فقد استخدم رخام crema marfil بشكل كبير ليضفي شعورا بالمساحة الواسعة، كما تم تصميم المسرح على احدث طراز، ويسع لـ 500 شخص.