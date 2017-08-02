جدد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح تحذيراته من خطورة العمالة الهامشية السائبة السلبية على البلاد، مشيرا إلى أن ازدياد معدل الجرائم بشكل يومي في الآونة الأخيرة يرجع في المقام الأول إلى انتشار هذه العمالة التي تمثل عبئا على الدولة في جميع النواحي، واصفا اياها بـ «الوباء» الذي يجب اقتلاعه من جذوره، متسائلا في الوقت ذاته: هل يعقل في مجتمع صغير حدوث جريمتي قتل في يوم واحد؟

وأضاف الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي أن انتشار هذه الفئة بشكل كبير في الدولة له تبعات سلبية سياسيا وأمنيا واجتماعيا، ذلك الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة للقضاء على هذه العمالة التي انتشرت في جميع المناطق وساهمت في تفشي أبشع الجرائم الدخيلة على مجتمعنا الكويتي، والتي كانت سببا في جعل المجتمع يشعر بالذعر منها ويجعل مواجهتها والإعداد لها مطلبا ملحا ومهماً.

وحذر من تداعيات استمرار خلل التركيبة السكانية التي تعاني منها الكويت حاليا، مشيرا إلى أن أضرار هذه الظاهرة ستمتد لتؤثر على مختلف مفاصل الدولة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، مطالبا بضرورة إضافة الفحص العقلي والنفسي بجانب الفحص الصحي المتبع للعمالة القادمة للبلاد.

وأكد أهمية الأمن في حياة المجتمعات بمختلف جوانبها الاجتماعية والنفسية باعتباره أمرا أساسيا لاستمرارها وتطورها، مشيرا إلى ضرورة مواجهة خطر العمالة الهامشية السلبية للحفاظ على أمن العباد والبلاد.