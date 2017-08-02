جدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد ترحيبه بمختلف المبادرات المؤسسية والمجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في محافظة الاحمدي، مؤكدا اهمية تلك المبادرات ومساهمتها الفاعلة في المشروعات التنموية المختلفة، واستعداده لرعاية ودعم المتميز منها، وذلك تفعيلا لأحد مسارات المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي اجمل» الذي اطلقته المحافظة مطلع العام 2015، حيث يمثل الاهتمام بالبيئة أحد مسارات المشروع الرئيسية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لرئيس فريق حياة التطوعي لحماية الحياة الفطرية نوف الحشاش واعضاء الفريق المهندسة دلال المطر وسلوى العريفان والدكتور جمال السعيدي، حيث ثمن الخالد اهتمام الفريق بحماية الحياة الفطرية والبيئية والحفاظ على مكوناتها ومكتسباتها، متطرقا الى بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والفريق في دعم وتطوير هذا الجانب.

بدورها قالت رئيس الفريق نوف الحشاش، ان الفريق يعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مشروع بادر، لافتة الى انه تم اشهاره رسميا قبل يومين فقط، وهو معني بحماية الحياة الفطرية وعمل دراسات وورش عمل ودورات تدريبية والمشاركة في فعاليات محلية ودولية معنية بالحياة الفطرية وتوضيح مدى اهتمام الكويت بهذا الارث الطبيعي.

واوضحت ان الفريق يستهدف توصيل هذه المفاهيم الى فئة طلاب المدارس على نحو خاص والى عموم الشعب الكويتي والمقيمين بوجه عام لمعرفة أهمية الحياة الفطرية الكويتية والانظمة الموجودة بها للبدء في حمايتها وصيانتها، لافتة الى ان محافظة الاحمدي تتميز عن باقي المحافظات باهتمامها الكبير بالبيئة وتنوع محمياتها الطبيعية ونظمها الايكولوجية، فكان من الضروري لقاء محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الذي اطلق مشروع محافظتي اجمل لبحث سبل التعاون المشترك ضمن هذا المشروع التنموي، خاصة في مجال التوعية البيئية، مؤكدة انه ابدى دعمه للفريق في هذا المجال، كما ابدى اهتمامه بدعم المشاريع التطوعية والتنموية ذات البعد البيئي والتخصصي لاثراء المحافظة على نحو مستدام.

وفي ختام اللقاء اهدى رئيس واعضاء الفريق محافظ الاحمدي لوحة تذكارية تضم صورة لاحد أهم النباتات الفطرية في الكويت التقطت من منطقة الخيران التابعة للمحافظة، وهو نبات الرمث الذي يعتبر من النباتات الفطرية المهمة للكويت ولكن تناقصت أعداده بشكل كبير نتيجة للرعي الجائر والتخييم والانشطة البشرية الاخرى مما استدعى حمايته واكثاره من جهات الدولة المعنية، كما ان لهذا النبات قيمة كبيرة لاهل الكويت حيث سميت منطقة الرميثية نسبة له.