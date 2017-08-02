افتتحت امس فعاليات وأنشطة المخيم الكشفي الصيفي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمرحلة الكشاف المتقدم الذي يقام تحت شعار «الكشفية ومشاركة الشباب» بمشاركة 370 كشافا متقدما من السلطنة ودول الخليج العربية.

وقال مدير دائرة الكشافة وعضو اللجنة الكشفية الفنية الخليجية محمد الهنائي في كلمة له ان المخيم الكشفي الخليجي فرصة سانحة لاستثمار الطاقات وتحويلها إلى نتاج لتسهم في خدمة الكشافة والمجتمع من خلال تعزيز القدرات والإمكانيات والخبرات الحياتية.

واضاف انه يسهم في تنمية وتطوير الاتصالات والعلاقات مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة والاندماج معها في شراكات فعالة فيما يخدم أهداف الحركة الكشفية وبث روح التنافس الشريف والتعرف على الإرث التاريخي والحضاري وعلى المقومات الطبيعية والسياحية في محافظة ظفار.

وقد انطلقت بعدها حلقات العمل التدريبية في المجال الكشفي والحياتي في الإسعافات الأولية والكسور واستخدامات الحبال والنداءات والتشكيلات الكشفية.