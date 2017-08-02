أعرب نائب الرئيس العراقي نوري المالكي خلال استقباله سفيرنا لدى العراق سالم الزمانان عن تقديره لموقف الكويت الداعم لبلاده في حربها ضد الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب نائب الرئيس ان المالكي أعرب خلال اللقاء عن تقديره «لوقوف الاشقاء في الكويت مع العراق ومساهمتهم في تقديم الدعم الانساني والإغاثي للنازحين».

وأضاف البيان ان نائب الرئيس العراقي اعرب عن امله في ان «تواصل الكويت الشقيقة نهجها السياسي المعتدل لحل مشاكل المنطقة بعيدا عن سياسة المحاور من اجل استقرار المنطقة وتحقيق امنها وازدهارها الاقتصادي».

وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تطرق الجانبان الى التطورات التي تشهدها الساحة العراقية والجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني بين مختلف مكونات الشعب العراقي.