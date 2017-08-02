أصدر مكتب الشهيد التابع للديوان الاميري العدد الجديد من مجلة «الهوية» متضمنا ملفات عدة لعل أبرزها حلول الذكرى الـ 27 للاحتلال العراقي الغاشم والدور التاريخي لسمو الامير في حلحلة الخلافات السياسية ورأب الصدع بين الدول.

وفي ملف بعنوان «مراكز الشرف الأولى مع مرتبة الخلود» استعرضت المجلة بطولات شهداء اليوم الأول للاحتلال والبالغ عددهم 48 شهيدا الذين سقطوا في المواجهات مع جحافل الغدر.

وعبرت الوكيل المساعد في الديوان الاميري المدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الامير في مقال بعنوان «عزم الشهداء» عن هذا الاحتفاء، مؤكدة ان شرف الاوطان امانة وان الوطن هو ذاكرة المتميزين من ابنائه خاصة الذين أتقنوا فن صناعة الخلود.

وتحت عنوان «رجل الإنسانية.. رجل السلام» استعرضت المجلة دور سمو الأمير التاريخي والبارز في السعي لحل الخلافات السياسية ورأب التصدعات بين الدول وإشاعة قيم السلام والإنسانية ممثلة في «قامة شامخة بين زعماء العالم».

وزارت المجلة ركن مكتب الشهيد في متحف «بيت العثمان» لتسجل بالكلمة والصورة آثار الشهداء الخالدة فيما تابعت في مجال رؤية «كويت 2035» الرؤى الطموحة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ودور الشباب فيها وإحياء ثقافة الميناء.

وتعرضت المجلة لمسألة الهوية وإشكالياتها في عدة محاور، اذ تناول د.الزواوي بغورة الهوية الشبكية وعبدالجبار الغراز التمايز الثقافي وخالد عزب «التراث في القرن الـ 21» ومصطفى سليمان لعنة الصراع البشري.

كما تناول العدد الجديد من المجلة عرضا لكتابي «ثقافة السلم» و«المدرسة الأحمدية» فيما كتب حمد الهباد مقالة عن «العرضة النجدية».

وفي الأبواب الثابتة كتبت مديرة التحرير فايزة المانع عن الذاكرة النبيلة وفي باب من شهداء العروبة عن الشهيد الفلسطيني حسن سلامة ومن شهداء الإسلام عن الشهيد زيد بن الخطاب ومن رموز الحرية عن ستيفان هيسيل مهندس حقوق الإنسان، فيما اختتم العدد بقصيدة للشاعر سالم الرميضي بعنوان «تحية لأبطال الكويت».