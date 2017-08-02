عاطف رمضان

أكدت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي أن يوم الإثنين المقبل الموافق 7 أغسطس الجاري سيشهد ظاهرة خسوف جزئي للقمر، ويمكن لسكان الكويت والمنطقة العربية مشاهدتها.

وقالت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي، في تصريح صحافي: إن الخسوف الجزئي سيبدأ في تمام الساعة الثامنة و21 دقيقة مساء بتوقيت الكويت، وسيكون مقدار الجزء المنخسف من القمر نحو الربع تقريبا، موضحا أن الخسوف سيستمر قرابة الساعتين.

وذكرت ادارة علوم الفلك والفضاء أن هواة مراقبة مثل هذه الظواهر يمكنهم مشاهدة الخسوف الجزئي للقمر من سماء الكويت حيث انه سيكون واضحا بالعين المجردة بدءا من الساعة التاسعة و20 دقيقة، مشيرا إلى أن توقيته سيتزامن مع منتصف شهر ذي القعدة.

وبينت ان ظاهرة الخسوف تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس الذي يعكسه القمر في الأوضاع العادية، لافتا إلى ان هناك ثلاثة أنواع من الخسوف هي الكلي والجزئي وشبه الظل، ويعد الخسوف الكلي هو الأكثر اهتماما، وفيه يغطي ظل الأرض القمر بشكل كامل.