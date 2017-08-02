بشرى شعبان

«الاعتداء بالضرب على شخص يتيم في دور الرعاية الاجتماعية من قبل سائق مصري، والسكوت عنه من قبل المشرفين والإدارة .

هذا نص خبر نشره احد مكاتب المحاماة على مواقع التواصل، دون أي إيضاحات حول هوية اليتيم وعلاقته بالسائق الوافد التي وصلت الى حد اعتداء الأخير عليه بالضرب، وما اذا كانت الواقعة قد بدأت كمشاجرة انتهت الى اعتداء الوافد على اليتيم مجهول الهوية، واسبابها ان وجدت.

أما علامة الاستفهام الكبيرة فيه فتتعلق باصطفاف مشرفي دور الرعاية والادارة إلى جانب السائق الوافد متجاهلين اليتيم الذي تعرض للاعتداء دون ذكر الأسباب وليس هذا فحسب، بل منعوه من رفع دعوى قضائية وهو الذي يرقد في مستشفى مبارك يتلقى علاجا للإصابات التي لحقت به نتيجة اعتداء السائق الوافد عليه.. لماذا؟!

ويختتم مكتب المحاماة الخبر بعبارة عاطفية تستنفر مشاعر كل من قرأها: إلى من يلجأ هذا اليتيم؟!

«الأنباء» من جانبها سعت لاستجلاء الحقيقة،والتي أوضحها وكيل وزارة الشؤون بالوكالة عبدالعزيز شعيب الذي قال أن وزارة الشؤون ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدي على الأيتام. وقال في تصريح

لـ «الأنباء» إن الواقعة حدثت مساء امس الأول وفور تبليغ الوكيل بها بادر الى تشكيل لجنة تحقيق من ادارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية لإجراء التحقيقات بالواقعة على أن ترفع اليوم المذكرة الى قطاع الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المعتدي.

وأكد شعيب أنه لا يمكن أن تسمح الوزارة بحصول أي اعتداء على أي من ابنائها تحت أي ظرف وأن المعتدي سينال الجزاء القانوني.