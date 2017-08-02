ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا في تداولات أمس الثلاثاء ليبلغ مستوى 49.30 دولار أميركي مقابل48.85 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بنحو 8ر1 مليون برميل.

وانخفضت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 6ر0 في المئة لتصل إلى مستوى 84ر49 دولار للبرميل.

وأيضا انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) أمس بنسبة 8ر0 في المئة لتصل إلى مستوى 28ر52 دولار للبرميل