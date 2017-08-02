ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع في روسيا نفت اليوم الأربعاء تقريرا لرويترز عن ارتفاع الخسائر في الحملة العسكرية الروسية بسوريا ووصفته بأنه "كذبة من الألف إلى الياء".

ونقلت الوكالات عن إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله "ليست هذه المرة الأولى التي تحاول رويترز من خلالها، وبأي وسيلة، تشويه العملية الروسية التي تهدف إلى تدمير إرهابيي الدولة الإسلامية وإعادة السلام إلى سوريا".

ويستند التقرير الحصري الذي نشرته رويترز اليوم الأربعاء إلى روايات عائلات وأصدقاء القتلى ومسؤولين محليين ويشير إلى أن العدد الفعلي لقتلى الجنود الروس والمتعاقدين هو 40 على الأقل هذا العام أي ما يزيد عن الأرقام الرسمية.