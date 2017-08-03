أكد وكيل وزارة الكهرباء مهندس محمد بوشهري ان وفق رؤية صاحب السمو امير البلاد الكويت يجب ان تنتج 4500 ميغاوات من الطاقة المتجددة في عام 2030 من أصل 30الف ميغاوات للطاقة الكهربائية موضح ان وفق شبكة الوطنية للطاقة يستفيد منها 130 منزلاً

بدوره أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط د. خالد المهدي على أهمية تنفيذ مشروع مجمع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة مشيدا في دور معهد الابحاث على تنفيذ هذا المشروع المتميز الذي احتل المرتبة الاولى لناحية الإنجاز خلال عام 2017 حيث وصلت نسبة انجازه الى 65% من حجم المشروع مؤكداً على أهميته في تحقيق رؤية صاحب السمو في انتاج الطاقة المتجددة

وفي اطار رؤية كويت 2030 أكدت مدير عام معهدالابحاث د. سميرة سيد عمر على أكتمال اربع مشاريع من أصل 6 مشاريع في مجمع الشقايا واشارت الى ان المشروع يساهم في رفع مستوى الانتاج الاقتصادي