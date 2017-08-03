الفودري: رحلة العام الحالي تميزت بالعديد من الفعاليات والأنشطة

وسط احتفال شعبي كبير وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، يسدل الستار بدءا من الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم وعلى ساحل النادي البحري الرياضي الكويتي بالسالمية عن فعاليات رحلة إحياء ذكرى الغوص التاسعة والعشرين التي نظمتها لجنة التراث البحري في النادي البحري تحت رعاية سمو الأمير في الفترة من 27 يوليو إلى 3 الجاري بمشاركة ما لا يقل عن 200 شاب، و13 سفينة غوص مهداة من صاحب السمو، ومن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.



وسيسدل الستار عن الرحلة التي حملت شعار «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» من خلال إقامة مراسم «القفال» أو ما يسمى بقفال الغواصين ينقلها تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة، حيث تبدأ المراسم مع وصول الوزير الروضان بجولة في معرض التراث البحري وصور الغوص والفنون التشكيلية والمقتنيات التراثية، يعقبها ترقب ومتابعة وصول سفن الغوص إلى ساحل النادي وعلى متنها النواخذة والمجدمية والبحرية، ثم ترجل الجميع منها حاملين عدتهم ومحصولهم من المحار في الوقت الذي سيشارك الأهالي باستقبالهم على الشاطئ، عقب ذلك يتم التوجه إلى الأماكن المخصصة لهم مقابل منصة الشرف حسب تقسيمة مجموعاتهم (يزواتهم) لتبدأ بعد ذلك عملية عرض محصول المحار ومن ثم عملية فتح المحار أو ما يسمى بـ «الفلاق»، في الوقت الذي تشارك فيه فرقة النادي للتراث البحري بتقديم بعض عروض الفنون البحرية إلى أن تنتهي عملية «الفلاق» والتوجه إلى ممثل سمو الأمير لعرض حصيلة اللؤلؤ.



فيما ستختتم مراسم «القفال» باصطفاف كل المشاركين في الرحلة أمام منصة الشرف لتبدأ مراسم إنزال علم الكويت من قبل مجموعة من الغاصة ليتم تسليمه إلى ممثل سمو الأمير إيذانا بانتهاء موسم الغوص.



وذكر أمين السر العام في النادي خالد الفودري ان رحلة الغوص لهذا العام تميزت بالعديد من الإضافات من أبرزها الشعار الذي حملته بهدف تعزيز المساعي التي يبذلها صاحب السمو الأمير في لم شمل الأشقاء في دول مجلس التعاون، وللمحافظة على بيتنا الخليجي، وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين أبناء دول مجلس التعاون، كما تميزت بتقديم فعاليات جديدة من ضمنها المعرض التراثي بأركانه العديدة والجديدة، وبمشاركة أهالي شباب الغوص في الفعاليات من خلال تنظيم ركن تراثي خليجي معبر في بندر الغوص بالخيران من إعداد منى الشمالي وخالد العصفور وغدير الموسوي إلى جانب المشاركة المتميزة لشركة المشروعات السياحية ممثلة بإدارة منتزه الخيران خلال الحفل الشعبي الذي أقيم في بندر الغوص بالخيران.