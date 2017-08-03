الحصان: المشروع بوصلتيه الصبية والدوحة سيحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في الكويت

فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن إنجاز 82% من مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد - وصلة الصبية حتى تاريخه، مؤكدا تقدم نسب الإنجاز مقارنة بالبرنامج الزمني للمشروع بفضل جهود كل العاملين بالمشروع، لاسيما الجهاز التنفيذي الذي يضم كفاءات وطنية مشهود لها بالكفاءة والتميز بالإضافة الى المتابعة الحثيثة والزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد للقطاع.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان المشروع يعد من اهم المشاريع الوطنية العملاقة المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة والذي يتم تنفيذه بكلفة إجمالية ٧٣٨.٧٥٠ مليون دينار، كما انه من أطول جسور في العالم، لذا هناك اهتمام كبير بهذا المشروع من قبل العديد من الجهات المسؤولة عن متابعة الخطط التنموية في الدولة، مشددا على حرص القطاع على تنفيذ توجيهات وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع الرامية الى تسريع وتيرة العمل وإزالة كل التحديات التي تواجه المشاريع، لاسيما مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد بوصلتيه الصبية والدوحة والذي سيتم تسليمه في نهاية العام المقبل ٢٠١٨.

وأوضح الحصان ان طول الجسر الرئيسي للمشروع يبلغ ٣٧.٥ كيلومترا في جون الكويت بينما يبلغ طول جسر الدوحة ١٢.٤ كيلومترا منها جسر بحري بطول سبعة كيلو مترات مع تقاطعين رئيسيين، مشيرا الى ان المشروع بوصلتيه الصبية والدوحة سيحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في البلاد من خلال اختصار المسافة بين مدينتي الكويت والصبية الجديدة وربط جنوب البلاد بشمالها لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة والمتوقعة خلال الـ ٣٠ سنة المقبلة، كما سيختصر المسافة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من ١٠٤ كيلو تقطعها المركبات في نحو ٩٠ دقيقة إلى ٣٧.٥ كيلومترا أي أقل من نصف ساعة وسيعمل الجسر على ضمان الانسيابية الكاملة لحركة المرور باتجاه كل من مدينة الكويت وميناء الشويخ والدوحة ومدينة جابر الأحمد ومنطقة الدوحة.