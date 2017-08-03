نصف مليون دولار لتقديم المساعدات وزيارة 1000 خيمة للاجئين على الحدود التركية- السورية

بناء 5000 بيت للأسرة المسلمة في بورما وحفظها من الفقر والتشرد

توفير خزانات مياه نظيفة وصالحة للشرب في مناطق اليمن

انطلاق قافلة الخير الـ 37 إلى قرغيزيا 22 أغسطس الجاري

القافلة التاسعة للسوريين

انطلقت القافلة التاسعة إلى الحدود التركية- السورية لتوزع الإغاثات المختلفة على الأشقاء السوريين على الحدود والداخل السوري ضمن اهتمامات الجمعية المستمرة بإغاثة السوريين والتخفيف من معاناتهم وتزويدهم باحتياجاتهم المعيشية التي تعينهم على الحياة، وأعدت الجمعية في هذه القافلة برنامجا إغاثيا موسعا للأشقاء السوريين يتضمن زيارات للمناطق العشوائية البعيدة عن المخيمات والتي يقطنها الآلاف بعيدا عن المخيمات النظامية والتي تحظى بشيء من التنظيم والترتيب وتلبية الاحتياجات.

وقد رصدت الجمعية لهذه القافلة نصف مليون دولار في برنامج عمل يهدف إلى زيارة 1000 خيمة في العشوائيات لم تصلها بتاتا أي مساعدات سابقة من أجل توزيع الاحتياجات اللازمة لها من فرش ومراوح ومراتب، كما شمل التوزيع البطانيات والأرضيات ولوازم الطبخ اضافة إلى المواد التموينية المعيشية الضرورية للحياة، ومن المناطق التي شملها التوزيع الخيام العشوائية تل أبيض ومنطقة أورفا إضافة إلى العشش الموجودة حواليها حيث لا تحظى هذه المناطق عادة باهتمام المنظمات الإغاثية ولا تشملها الزيارات الميدانية التي يتخللها تقديم المساعدات المختلفة.

وفي هذه القافلة زارت الجمعية مخيم سليمان شاه الذي تنفذ فيه مجمعا لدورات المياه من أجل تسهيل الحياة على قاطنيه والاطلاع على مشروع مجمع مشاغل الخياطة ومصنع النسيج الذي يتم التبرع فيه لدورين من أصل ثلاثة أدوار من المجمع والذي يشغل من 800 إلى 1000 لاجئة من الأخوات السوريات وينتج من 400 إلى 700 ألف قطعة منسوج وملابس في السنة، وقدم الوفد مساعدات مادية لمجمع أيتام في تركيا، كما اطلع الوفد مع فريق متخصص في النشاط التنموي والاجتماعي من أجل تنظيم برنامج ترفيهي للأيتام استمر ليومين متتاليين بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوسهم، كما قصد الوفد الإغاثي 3 آلاف أسرة من العشوائيات قدم لها السلال الغذائية المحتوية على وجبات غذائية وحصص أكل تكفيهم لعدة أشهر.

والآن تعد الجمعية العدة لتنفيذ قافلتين كبيرتين لإغاثة إخواننا السوريين سواء على الحدود التركية- السورية أو داخل القطر السوري نفسه وستحمل في أحضانها العديد من المساعدات التي ستخفف من معاناتهم.

قافلة بورما

تعتبر بورما واحدة من وجهات إغاثات ومساعدات جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، حيث أطلقت الجمعية مشروعا مميزا لاخواننا المسلمين في بورما والذين يعانون صنوفا من الفقر والجوع والتشرد والظلم حيث يهدف المشروع إلى بناء 5000 بيت يحفظ الأسر داخلها من التشرد والهوان في الأرض.

وقد بدأ وفد من الجمعية بالتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية ومقرها لندن قافلة الجمعية إلى بورما للبدء في هذا المشروع الذي ستفتتحه الجمعية بـ 400 منزل من أجل إيواء 400 أسرة من أقلية الروهينجيا بعد أن كان وفد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية قد اطلع بنفسه على أحوال المسلمين هناك ودرس عن كثب أهم احتياجاتهم وتفقد أهم مستلزماتهم، وبحسب استطلاعهم وبحثهم وتقديرهم وجدوا أن أولى الأولويات بالنسبة اليهم، بناء بيوت للمسلمين المشردين تؤويهم، كما سيقوم برنامج الجمعية في هذه القافلة بتوفير السلال الغذائية للمئات منهم وحسب ما هو متوافر للقافلة من مساعدات ويندرج تحت دراسة الاحتياجات دراسة الحاجة الحقيقية للناس هناك من الأضاحي ليتم توفيرها في موسم الاضحى.

وها هم أهل الكويت سباقون في كل محفل يفزعون لكل محتاج، ويتعاطفون مع كل منكوب ومن أجل ذلك انطلق وفد الجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالله الشايجي وفريقه إلى بورما لوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى الهادفة إلى بناء 400 بيت تاركين الباب مفتوحا للتبرع واستكمال باقي البيوت التي ستحفظ كرامة الأسر المشردة في بورما ممن ليس لهم ذنب سوى أنهم مسلمون.

قافلة الخير الثالثة لليمن

اليمن، وجهة أخرى من وجهات الخير التي تطلقها الجمعية وتسير اليها قوافلها الهادفة إلى مساعدة الناس هناك، حيث تعيش مأساتهم فحسب الأمم المتحدة، فقد صنفت اليمن كواحدة من أكثر الدول حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وستنطلق القافلة الى اليمن قريبا وستحوي العديد من الفعاليات والأنشطة الخيرية المصاحبة لها من أجل التخفيف على إخواننا اليمنيين وإزالة جزء ولو بسيط من معاناتهم، كما ستواكب الحاجات الأكثر إلحاحا للكثير منهم كالخيام التي تؤوي من التشرد وعوامل الجو، كما ستلتزم الجمعية بتوفير التجهيزات اللازمة للخيمة وفرشها بالكامل من أجل تسهيل الحياة على أشقائنا اليمنيين الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وسوء أحوالهم المادية.

ومن المشاريع المهمة التي تنفذها الجمعية لإخواننا اليمنيين توفير خزانات المياه النظيفة الصالحة للشرب وفي هذا المشروع إضافة جديدة فهو بالإضافة إلى كونه يوفر الماء اللازم للحياة وتواجده بشكل نظيف يقي الأمراض وخصوصا الكوليرا المستشرية باليمن، وسيسعى الوفد إلى توزيع الحقائب الطبية والأدوية والمنظفات اللازمة لحياة خالية من المرض على الأسر لتفادي انتشار الأمراض واستيطانها بين اليمنيين ولتوظيف مساعدات المحسنين للتخفيف من معاناتهم، وستعمل على توزيع كميات وافية من السلال الغذائية والمواد التموينية والإغاثية والغذائية تخفيفا عنهم لمدة تزيد عن الشهر.

قافلة الخير الـ 37 لقرغيزيا

وإلى قرغيريا ستتوجه قافلة الخير الـ37 يوم 22 أغسطس ولغاية ثالث يوم من أيام العيد بمشاركة كوكبة من المحسنين الكرام والمتطوعين يبلغ عددهم حوالي 80 شخصا سيشهدون افتتاح مشاريعهم المختلفة التي سيتم توزيعها على أيام الرحلة حيث يزيد عدد المشاريع المنفذة على 68 مشروعا من مدارس ودور أيتام ومشاغل خياطة ومراكز تنمية ومساجد.

وستشهد القافلة توزيعا لزكوات المال والصدقات والسلات الغذائية والكسوة والملابس للمعاقين والأيتام وغيرها من المساعدات على الأسر المحتاجة والمتعففة والفقيرة سواء داخل العاصمة أو في ضواحيها وباقي المدن المختلفة التي تحتفظ الجمعية بأسماء لفقرائهم بكشوف مفصلة ودقيقة، وسوف تقدم القافلة مساعدات مجزية ووافية لمستشفيات السرطان والحروق والمعاقين ممن تكفلهم الجمعية وتقدم لهم المساعدات بصفة دورية.

وبالإضافة إلى افتتاح المشاريع المختلفة، ستعمل الجمعية على تنفيذ مشروع الأضاحي يوم العيد حيث ستعمل الجمعية على نحر اكثر من 2000 أضحية بالتزامن مع تنفيذ الأضحية في خمس دول أخرى بالإضافة إلى جمهورية قرغيزيا وعلى إثر ذلك ستعمد الجمعية بإخطار المتبرعين بالتحلل من إحرامهم بعد أن تكون قد أدت واجب النحر بالاحتراف والمهنية المعهودة ومن ثم سيقوم متطوعو الجمعية وكادرها الوظيفي بتوزيع اللحم المقطع على المحتاجين لادخال السرور عليهم في العيد.

تعد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية واحدة من احدث الجمعيات الخيرية والإنسانية عمرا في الكويت، ولكن أعمالها وإنجازاتها وأنشطتها احدثت صدى طيبا في أوساط المتبرعين من أهل الكويت والمقيمين على أرضها، وأضحت الجمعية واحدة من الجمعيات الخيرية الرائدة والتي التزمت في عملها خطا فريدا أهّلها لتكون إضافة في المجالين الخيري والإنساني على مستوى الكويت والمنطقة.

وتنتهج الجمعية مبدأ يقوم على التطور الدائم، فمشاريعها متنوعة وهذا ما يسمح للمتبرعين باختيار الغرض المطلوب، مثل الوقفيات ومشاريع سقيا المياه والاغاثة العامة والمشاريع الإنشائية كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن ودور الأيتام والمستشفيات والمراكز الطبية والمشاريع التأهيلية التنموية كمشاغل الخياطة ومراكز النجارة والحدادة والمدارس النظامية والشرعية، كما يشرف على تنفيذها ومتابعة أعمالها ثلة من خيرة الشباب المتميز من أصحاب الخبرة في المجال الخيري، ولقد فرضت الجمعية نفسها على ساحة العمل الخيري بإصرار على التفوق والمحافظة على نسق واحد من الأداء الهادف إلى إرضاء المحسنين في مسعى لتكون خيار المحسنين المفضل والأول.

ومن هذه الجهود التي تقوم بها جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تأهيل القوافل الخيرية وإرسالها إلى مناطق احتياجها لتيسير أمور المحتاجين والفقراء ضمن خطط مدروسة.