في إطار توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، ورئيس المحكمة الكلية د.عادل بورسلي وضمن جهودها لتبسيط إجراءات التقاضي، طرحت إدارة كتاب المحكمة الكلية نماذج طلبات مختلفة لدى أقسام متابعة الطلبات في المحاكم المختصة ليقوم المراجعون بملئها عند مراجعتهم للمحاكم كإجراء مبدئي في خطوات عملية التقاضي.

وتتحدد هذه الطلبات في طلب تجديد الدعوى من الشطب وطلب تعجيل جلسة الدعوى وطلب تقرير الخبير وطلب التصوير الخاص بقسم متابعة أمناء السر، بالإضافة إلى النموذج الخاص بالمراجعين لتقديم الطلبات لدى قسم المتابعة.

وتأتي إجراءات إدارة كتاب المحكمة الكلية ضمن رؤى تطوير العمل واستثمار كل العلاقات بين مختلف الجهات لتحقيق الصالح العام وتبسيط إجراءات التقاضي لخدمة جمهور المتقاضين وحرصا منها على توفير وقت وجهد المراجعين.