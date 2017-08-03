بشرى شعبان

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى أنه في إطار تيسير الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب الأعمال، فقد تم البدء في تفعيل دفع الاشتراكات للشركات الراغبة في الاستفادة من خدمات الهيئة عبر «خدمة أسهل»، اعتبارا من أول أغسطس مع منح مهلة سماح حتى 4 الجاري وذلك لاستخدام الخدمات للشركات المسجلة.



وأوضح الموسى أن الهدف من «خدمة أسهل» هو تقديم خدمات إلكترونية متخصصة لأصحاب الأعمال لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة وانجاز كل المعاملات على الموقع الالكتروني للهيئة سواء ما يتعلق بإصدار تصاريح العمل وإصدار اذونات العمل للعمالة الوافدة (أول مرة - تجديد - تعديل - إلغاء)، وطلب تسجيل العمالة الوطنية (أول مرة - تجديد - تعديل - إلغاء)، فضلا عما يتعلق بمعاملات تقدير الاحتياج وغيرها من الخدمات الأخرى.



وأكد أنه بإمكان أصحاب الأعمال التواصل مع مركز الاتصال الخاص لخدمة أسهل على هاتف رقم 1890012، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية للهيئة، وذلك للإجابة عن أي استفسارات لديهم.