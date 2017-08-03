بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز شعيب ان الوزارة وفور تعرض نزيل دور الرعاية الاجتماعية في مركز محمود حيدر للضرب باشرت التحقيق في الواقعة واتخذت كل الاجراءات القانونية تجاه السائق المعتدي والشركة التي يعمل لحسابها.



واوضح شعيب في تصريح صحافي ان المعلومات المتوافرة حول هذه الواقعة تشير الى تعرض أحد نزلاء دور الرعاية الاجتماعية الى الاعتداء بالضرب المبرح على يد سائق يتبع احدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات النقل في مركز محمود حيدر التابع لدور الرعاية الاجتماعية.



واكد ان الوزارة ستتخذ المزيد من الاجراءات الصارمة في حق السائق والشركة، مشيرا الى ان رعاية نزلاء دور الرعاية هدف من الاهداف الاساسية في عمل وزارة الشؤون وحقوق واجبة على كل مسؤولي الوزارة وفقا للقانون ولا تفريط في اي حق من حقوق ابنائنا النزلاء.