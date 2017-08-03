الحجرف: محطتا الشقايا وفرتا 40 ألف برميل نفط قيمتها 600 ألف دينار

بشرى شعبان

أعلن أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أنه تم إنجاز 65% مبادرة مجمع الشقايا للطاقة المتجددة وذلك حتى نهاية يوليو الماضي.



وبعد أن قدم المشروع كونه من مبادرات الخطة التنموية للبلاد التي تقدم بها معهد الكويت للأبحاث العلمية وتم إقرارها ضمن قانون الخطة التنمية عام 2010، قال مهدي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للتخطيط إنه كان من أهم اهداف هذه المبادرة تقديم حلول عملية لقضية امن الطاقة وتنويع مصادرها انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كخطوة اولى نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه لتأمين 15% من حاجة الكويت من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2030.

وقام د. خالد مهدي بتهنئة مدير عام المعهد والمعاملين بالمشروع بمناسبة اختيار المشروع بالمركز الاول لمشاريع التنمية لعام 2017 على مستوى دولة الكويت.

من جانبها، قالت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.سميرة احمد السيد عمر ان معهد الكويت للابحاث العلمية وبتكاتف الجهود بينه وبين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الكهرباء والماء بدأ بتنفيذ الدراسات الاولية لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة منذ عام 2010 حيث تم عمل دراسات الجدوى وكذلك عمل مسح لتقييم مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في خمس مناطق متفرقة في دولة الكويت وكذلك عمل المخطط الهيكلي وتحديد موقع المجمع بالتعاون مع بلدية الكويت والمجلس البلدي بمسيرة لا تخلو من التحديات والصعوبات التي تم تجاوزها بتضافر جهود فريق العمل من داخل وخارج المعهد.

واضافت: نعلن اليوم وبكل فخر واعتزاد عن اكتمال اربعة مشاريع من اصل 6 مشاريع تشكل بمجملها المرحلة الاولى للمجمع حيث تم انجاز وتشغيل خط النقل الكهربائي الذي يربط المجمع بالشبكة الكهربائية وكذلك انشاء وتشغيل محطة التحويل الكهربائي بالشقايا والذي يتم من خلالها تصدير الكهرباء المنتجة من المجمع.



اضافة الى ذلك تم انجاز وتشغيل كل من محطة الشقايا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 10 ميجاوات ومحطة الشقايا لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاوات وتم ربطهما مباشرة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك لاول مرة بتاريخ شبكة التوزيع الكهربائي بدولة الكويت لنبدأ عهد جديد لانتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع استكمال مشروع الشقايا للطاقة الشمسية الحرارية ومشروع اعمال البنية التحتية والطرق والمباني المساندة مع نهاية العام القادم بإذن الله.

وزادت: لقد سعدت بهذا الخبر وهنأت فريق العمل على جهوده، حيث ان المعهد يعمل كفريق واحد ويساهم في تنمية جميع قطاعات الدولة، ورفع مستوى الانتاج الاقتصادي والصناعي.

من جانب آخر، قام رئيس المشروع د.سالم الحجرف بتقديم عرض مرئي للحضور حيث بين انه وبعد ستة اشهر من تشغيل محطتي الشقايا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومحطة الشقايا لطاقة الرياح فإن مجموع ما تم تصديره منالطاقة الكهربائية النظيفة يساوي 23 مليون كيلوات ساعة تكفي لتوفير التيار الكهربائي بمعدل 130 منزلا كويتيا شهريا بشكل كامل كما تم توفير 40.000 برميل نفط مكافئ تعادل قيمتها بالسوق العالمية 600.000 دينار.

كما ان تكلفة انتاج الطاقة من مصادر متجددة اصبحت منافسة لانتاج الطاقة بالطرق التقليدية حيث ان اجمالي تكلفة انتاج الطاقة من مجمع الشقايا للـ6 اشهر الماضية يصل الى فاتورة الطاقة المنتجة من المحطة تساوي 400.000 دينار بوفر يصل الى 160.000 دينار فيما لو تم انتاج نفس الكمية من الطاقة بالطرق التقليدية.



بالاضافة الى حماية البيئة الجوية من انبعاث 15.000 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون فيما لو تم حرق الوقود الاحفوري لانتاج هذه الكومة من الطاقة الكهربائية الامر الذي يضع تقنيات انتاج الطاقة من مصادر متجددة موقع المنافسة الحقيقية للطرق التقليدية اقتصاديا وبيئيا واستراتيجيا.