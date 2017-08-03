أشاد وكيل وزارة الكهرباء م. محمد بو شهري بما تم إنجازه في مشروع «الشقايا»، مشيرا الى ان خلايا الطاقة الشمسية في المشروع تنتج 10 ميغاواط فيما تنتج التوربينات الهوائية 10 ميغاواط أخرى بعد أن تم ربطهما بالشبكة الوطنية.

وأعرب بوشهري عن فخره بوجود مشروع مثل مشروع الشقايا في الكويت، بالإضافة إلى جهود الكويت في مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والتي تعتبر الكويت الأولى على مستوى دول مجلس التعاون في إنتاجها.

وأوضح ان الكويت تدعم دول مجلس التعاون بتصدير الطاقة الكهربائية لهم، مستشهدا في بذلك بدعم أبوظبي في شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري بتصدير 200 ميغاواط يوميا من خلال شبكة الربط الكهربائي، وكذلك البدء بتصدير الكهرباء إلى مملكة البحرين بسعة 150 ميغاواط يوميا، وهو ما يعد مفخرة لجميع دول المجلس التعاون لوجود مشروع مثل مشروع الربط الخليجي لاستفادة جميع الدول الخليجية.

وتابع أن الاستهلاك الذي يحدث في الكويت بكميات كبيرة من النفط مع استمراره الوضع كما هو وفق الخطة، فنحن نتحدث إلى أنه في عام 2030 سنصل إلى حرق مليون برميل نفط يوميا، وبالتالي لابد من وجود بدائل وخطط من الدولة لإيجاد البدائل ومن ضمنها الاعتماد على الطاقات المتجددة، وبالتالي فإن مشروع الشقايا من المشروعات التي تقع في مقدمة تلك المشروعات.

وكشف عن وجود تعاون بين وزارة الكهرباء ومؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك بهدف طرح مشروع لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة وتحديدا من الخلايا الشمسية، مشيرا إلى أن هذا المشروع في حالة تنفيذه سيحقق جزءا من الخطة الطموحة التي تأتي ضمن رؤية صاحب السمو الأمير في أن يتم إنتاج 15% من إجمالي الطلب على الطاقة في عام 2030 من الطاقات المتجددة، لافتا إلى أنه لتنفيذ تلك الرغبة السامية لابد من إضافة ما يقارب من 4500 ميغاواط من الطاقة المتجددة من أصل 30 الف ميغاواط تمثل مجموع الطلب المتوقع من الكهرباء في 2030.



وستكون هذه الكمية من الطاقة كافية لمد ما يقارب 130 منزلا بالطاقة.