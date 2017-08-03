أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د.فالح العزب، أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم ترسخت في قلوب الكويتيين وأصبح لها تأثير، مشددا على ضرورة استخلاص العبر من هذه الأزمة والمحافظة على بلدنا والتمسك بلحمتنا الوطنية.



وأوضح ان رأس المعادلة في هذا الوطن هو أسرة الصباح والشعب الكويتي الذي يعاضدها.

وأضاف انه عاد مباشرة الى الكويت وانضم إلى الأسرة وقرروا الخروج من الكويت مثلما انتقل بعض الكويتيين إلى الخارج.

واستذكر العزب أمير القلوب سمو الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، رحمهما الله، مؤكدا ان الشيخ سعد يعتبر رجل الأزمة حيث أدارها بامتياز.