استذكر مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون ذكرى يوم الاحتلال العراقي للكويت في الثاني من أغسطس من العام 1990 م حيث وصف الاحتلال بامتحان مر على الكويت اجتازته بفضل الله ثم بصنائع المعروف التي تقوم بها الكويت وأبناؤها.

وحث العون الكويتيين على الاستمرار في النهج الخيري الذي يمارسونه من حيث التصدق وممارسة التبرع والسير في طريق الخير والفزعة مع أهل الحاجات معتبرا أن أعمال البر والخير والإحسان هذه كانت واحدة من المنجيات من هول الاحتلال وتبعاته.

من جهة أخرى سيرت جمعية السلام الدفعة الأولى من حجاجها «الحجاج الفقراء والحاجات الفقيرات» إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.

وذكر العون أن تكلفة الحاج الواحد تقدر بـ 830 دينارا يمكن من خلالها تبني حاج بالكامل أو المساهمة في تكلفة الحاج من خارج، موضحا أن الدفعة الأولى من الحجاج بلغت 8 من قرغيزيا انطلقت من العاصمة وتوجهت إلى الديار المقدسة لأداء الفريضة الواجبة.