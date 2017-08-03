فاطمة الأمير: 2 أغسطس ذكرى التحدي والعطاء للأبطال

العوفان: شهداء الـ 14 جنسية ضحوا بأرواحهم ما يؤكد حبهم للكويت

عاطف رمضان

قالت الوكيل المساعد بالديوان الأميري والمدير العام لمكتب الشهيد فاطمة الأمير: إن تاريخ 2 أغسطس سيظل ذكرى محفورة في وجدان الكويتيين، مشيرة الى ان مكتب الشهيد ينظر لها من الجانب الايجابي لأنه يوم التحدي والعطاء ويوم الشهيد.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش افتتاحها جناح معرض مكتب الشهيد في مجمع الأفنيوز بمناسبة يوم الشهيد تحت شعار «كل من يحبها».

وأضافت فاطمة الأمير أن هؤلاء الابطال أثبتوا حبهم وحرصهم على دولتهم وقدموا أغلى ما عندهم «أرواحهم» فداء لهذا الوطن.



ومن الضروري أن نذكرهم في هذا اليوم خاصة للأجيال القادمة حتى تكون هذه الذكرى دافع لهم للمحافظة على الكويت وحتى يشعروا بقيمة وطنهم.

وقالت: اننا نستذكر اليوم شهداءنا ونذكر الشعب الكويتي واخواننا المقيمين بهذه البطولات، مشيرة الى ان هناك بطولات ايضا لاخواننا الوافدين، لافتة الى ان مكتب الشهيد يقوم برعاية أهالي شهداء من 14 جنسية بجانب شهداء الكويت.

واضافت ان هذا اليوم ليس احتفالا ولكنه حدث نستذكر فيه شهداءنا الابطال وموقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برعايته لأسر الشهداء طوال الـ 26 سنة الماضية وتقديم الدعم لهم اضافة الى بعض الرعايات مثل الرعاية الصحية خاصة لكبار السن، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حرص سموه وانسانيته في سبيل ان يحافظ على اسر الشهداء.

وقالت ان هناك برامج تؤهل ابناء الشهداء للانخراط في سوق العمل بالتعاون مع جهات حكومية كونها مسؤولية اجتماعية، مشيرة الى ان هذه البرامج تتناسب مع أعمار المستفيدين، مبينة ان عدد المستفيدين 1324 شهيدا من جميع الجنسيات وتم تصنيفهم بين عسكري ومدني وذكور واناث وحسب الاعمار بجانب انضمام اعداد اخرى من الاسرى وعددهم 530 أسير، حيث وصلتنا ملفاتهم من قبل اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى وكلهم انضموا لشهداء الكويت.



من جانبه، لفت مدير ادارة مكتب المدير العام ومدير ادارة التخليد بالديوان الاميري صلاح العوفان الى بعض الفعاليات المقامة ومنها ان العداء علي العيدان قام بصعود ابراج الكويت صباح امس بمناسبة تخليد ذكرى الشهداء.



كما افتتح مكتب الشهيد جناح المعرض في مجمع الأفنيوز ويستمر 4 ايام، مبينا ان لدى مكتب الشهيد معرض ايضا في برج الحمراء الى جانب فعاليات اخرى سوف تستمر الى 10 اغسطس الجاري حيث سيكون هناك معرض للاطفال يحوي رسومات ومعلومات وقصصا عن استشهاد هؤلاء الابطال.