تماضر الصباح: علينا أن نستذكر رجالاً عظاماً ساندوا الحق والشرعية

عادل الشنان

قال وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال الناصر العذبي ان ذكرى الاحتلال تعتبر تاريخا مؤلما للشعب الكويتي إلا انه ترك عبرا ودروسا تدرس في الوطنية والآباء والزود عن الوطن، متمنيا من الجميع ان يستخلصوا الدروس من ذلك التاريخ.

جاء ذلك خلال ندوة «قصص وحكايات عن ذكرى الغزو الأليم» نظمتها وزارة النفط صباح امس بحضور اللواء سليمان الغانم والباحثين صالح المسباح ووليد الغانم وفهد العبدالجليل.

وعبر الناصر عن تحيته وتقديره لمجهودات كل من شارك في عمليات التحرير وأبطال الكويت من رجال ونساء لدحر العدوان والغزو الغاشم بفضل المساعي السياسية لقيادتنا آنذاك.

وأشاد بالمجهود الكبير من القيادة السياسة وبالتضامن من قيادات الكويت الأبطال من أجل تحرير الكويت وعودتها عزيزة أبية، مشيدا بمجهودات رجال نفط الكويت المخلصة والأيادي الكويتية الذين تمكنوا من إطفاء جميع الآبار وآخرها في نوفمبر 1991.

ولفت الى ان الوحدة الوطنية والثبات على مبدأ حب الوطن والصمود من أجل كرامته وعزته أثبتت ان الكويتيين أبناء الوطن الواحد وقفوا موقف الرجال في وقت الشدائد، مؤكدا ان مرحلة الغزو وما بعدها أثبتت للعالم ان الكويت قوية بأبنائها ورجالها دون تفرقة بين احد.

ومن جانبها، قالت مراقب العلاقات العامة ومراقب الإعلام البترولي بالإنابة الشيخة تماضر الصباح ان التاريخ سيظل يذكر دائما بحروف من نور رجالا عظاما ساهموا بجهدهم وعرقهم في الزود عن أوطانهم وضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعتها وسؤددها وبين هؤلاء وهؤلاء تصنع بصمة المجد التي تبقى خالدة في الأذهان.

وأضافت ان ذكرى الاحتلال الغاشم للكويت تفرض علينا ان نستذكر رجالا عظاما ساندوا الحق والشرعية وجاهدوا في سبيل عودة الحق لأصحابه وأن تعود الكويت لأهلها حرة أبية تنعم بالحرية والأمان.