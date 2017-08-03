عاطف رمضان

عرض تلفزيون الكويت فيلما من انتاج قطاع الأخبار والبرامج السياسية لتكريم أبطال الإذاعة السرية التي بدأت عملها منذ اليوم الأول للغزو العراقي الغاشم، يستذكر دورهم ويخلد ذكراهم في أذهان أبناء الكويت من الأجيال القادمة.



الفيلم بمنزلة توثيق لجهود فريق الإذاعة السرية وليكون هذا الفريق قدوة ورمزا للاجيال القادمة.

وتضمن الفيلم مقاطع اخبارية وأفلاما وثائقية تظهر وحشية التدمير الذي قام به جنود الاحتلال آنذاك، وتعامل الإذاعة السرية مع هذه الاحداث الطارئة وروح الوطنية التي تحلى بها الفريق والخبرة التي كانت موجودة في الشخصيات الإعلامية.

كما يحكي الفيلم عن لحظات وطنية فريدة لإذاعة سرية على ارض الكويت نقلت للعالم بالصوت مشاهد الكارثة وهول الصدمة الإنسانية ووثقت بطولات أبناء الإعلام الكويتي.

ومن الجمل التي لا تنسى والتي ذكرها بعض الشرفاء من الإعلاميين «ايها الكويتيون في كل مكان لقد آن موعد الانتقام» «هنا الكويت ايها العرب اخوانكم في الكويت يستنجدون بكم سارعوا لنجدتهم».

ومن الوفاء ان تنتج مثل هذه الأعمال التي تعبر عن رسالة شكر وتقدير لدور أبطال الإذاعة السرية والعمل الجبار الذي قاموا به في ظل الامكانيات المحدودة خلال ازمة الغزو العراقي الغاشم حيث تمكن الفريق الإعلامي من ايصال صوت الكويت ونداءات الاستغاثة لجميع دول العالم.