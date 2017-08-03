شاركت حصة المشعان (مدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الأداء في ديوان المحاسبة) في اعمال الاجتماع الثالث لفريق عمل لجنة جمع بيانات التدقيق ((ISO/PC295 في مدينة موسكو (روسيا)، وذلك لأغراض المتابعة والمشاركة في اعداد النسخة النهائية لمشروع «جمع بيانات التدقيق» والذي تشرف عليه المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (iso) وذلك خلال الفترة من 25 - 27 يوليو 2017.



وأوضحت المشعان ان الديوان يشارك في الاجتماع بهدف وضع معيار موحد لمشروعه «جمع بيانات التدقيق» وذلك بمشاركة (12) من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وتعد الكويت الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه اللجنة.