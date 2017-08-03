استقبل وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع الملحق العسكري الفرنسي المقيم في قطر للأمن الداخلي العقيد برونو، وذلك بحضور مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب.

ورحب اللواء الركن فالح شجاع بالمسؤول الفرنسي، وبحث معه توطيد العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين الحرس الوطني وقوات الدرك الفرنسي، لاسيما أن الجانبين وقعا خطة تعاون مشترك في مجال التدريب والتسليح العام الماضي.

كما ناقش دعم الحرس الوطني في سعيه لحصول الكويت على عضوية المنظمة الأورو - متوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري والتي تعود بالفائدة على الحرس الوطني من خلال مواكبة أحدث الأساليب الأمنية والشرطية وصقل خبرات منتسبيه عبر المشاركة بالتمارين الكبرى.

وتطرق إلى تطبيق «الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا)» بالتعاون العسكري مع المؤسسات العسكرية المرموقة لإحداث نقلة نوعية في مختلف وحدات الحرس الوطني.

وبدوره، أعرب الملحق العسكري الفرنسي المقيم في دولة قطر للأمن الداخلي العقيد برونو عن سعادته بالتعاون مع الحرس الوطني لاسيما بعد خطة التعاون المشترك التي وقعها الجانبان لتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتسليح.