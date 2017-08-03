وصلت القوة المشاركة من «قاعدة أحمد الجابر الجوية» والتابعة للقوة الجوية الى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في تمرين «يرموك 3» والمنعقد خلال الفترة من 2 إلى 16 الجاري وكان في استقبالهم الملحق العسكري بجمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) العميد الركن إبراهيم سالم اللوغاني.

ويأتي تمرين «يرموك 3» في إطار التعاون والتجانس بين القوات وإيجاد روح العمل المشترك الموحد لتبادل الخبرات وتعزيز العمل الجماعي في مثل هذه التمارين العسكرية بين الدول الشقيقة بهدف رفع الجاهزية القتالية للطيارين، وذلك لتوحيد المفاهيم لقواعد الاشتباك وقياس مستوى العمليات والاستعداد القتالي للقوات الجوية.

هذا، وغادرت القوة المشاركة صباح امس وكان في وداعهم بقاعدة عبدالله المبارك الجوية مساعد آمر القوة الجوية العميد الركن طيار عبدالله البطي، وآمر قاعدة أحمد الجابر الجوية العميد الركن طيار سيف الحسيني.