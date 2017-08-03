واحد من كل 100 طفل مولود في تنزانيا يصاب بمرض في القلب

أعلنت سفارتنا في دار السلام تبرع الكويت بأجهزة طبية حديثة لمركز رئيسي لعلاج أمراض القلب في تنزانيا تبلغ قيمتها حوالي 325 مليون شلن تنزاني (نحو 145 ألف دولار).

وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» ان وزيرة الصحة وتنمية المجتمع التنزانية اومي مواليمو تسلمت الأجهزة الطبية المخصصة لغرفة العمليات الثالثة التابعة لمركز (جاكايا كيكويتي) لأمراض القلب بحضور المدير التنفيذي للمركز البروفيسور محمد جنابي والهيئة الطبية في المركز ومسؤولين من وزارة الخارجية بالدولة.

وأوضح سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم أن الأجهزة تبرعت بها الكويت من خلال لجنة المساعدات الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لدعم القطاع الصحي في تنزانيا ولاسيما مساعدة مركز القلب الرئيسي في تنزانيا الذي يجري ست عمليات يوميا.

وأضاف الناجم أنه وفقا لإحصائيات المركز فإن واحدا من كل 100 طفل مولود في تنزانيا يصاب بمرض في القلب.

وعلى هامش مراسم التسليم قام السفير الناجم والوزيرة مواليمو بزيارة غرف اجراء العميات حيث شهدا اجراء عملية قلب مفتوح لأحد المرضى واستمعا الى شرح مفصل عن عمل الأجهزة الجديدة من قبل المدير التنفيذي للمركز البروفيسور جنابي كما قاما بتوزيع هدايا قدمتها السفارة الكويتية للأطفال الذين يتلقون العلاج في المركز.



وألقت وزيرة الصحة كلمة خلال مراسم تسليم الأجهزة أعربت خلالها عن خالص الشكر والتقدير نيابة عن حكومة بلادها للكويت أميرا وحكومة وشعبا لدعم القطاع الصحي في تنزانيا.



وأوضحت ان من شأن تزويد المركز بالأجهزة الطبية الحديثة تأهيل غرفة عملياته الثالثة للمباشرة بالعمل لإنقاذ أرواح المزيد من المواطنين التنزانيين وغيرهم من مواطني دول مجاورة ومنها مالاوي وكينيا وجزر القمر مبينة ان المركز أجرى منذ افتتاحه ما يزيد على 710 عمليات جراحية 61% منها للأطفال مقابل 39% لكبار السن.