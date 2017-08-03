قال وزير التربية مروان حمادة ان لبنان في حالة اسر من قبل حزب معين، لكن من الواجب تجاه بلد يستضيف الآلاف من اللبنانيين ويحيطهم حبا، هو ان نرد ونؤكد على سياستنا التقليدية بعدم التدخل في شؤون البلدان الاخرى.

واضاف لـ«صوت لبنان» علينا ان نؤكد الالتزام بميثاق الجامعة العربية، اما ان تبقى رسالة الكويت بدون جواب يشرح الموقف اللبناني فهذا فيه خطأ ديبلوماسي.

مصادر سياسية في بيروت اعتبرت لـ«الأنباء» انها احاطت الحكومة علما بأن المذكرة الكويتية حول دور حزب الله في خلية العبدلي تتطلب مذكرة توضيحية من وزارة الخارجية او من رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرة، والا فإن كل ردود الفعل المتفرقة لا تفي بالغرض.