أعلن البنك الكويتي للطعام عن حملته الإنسانية «وجبة العامل» التي تستهدف تقديم وحبة صحية متكاملة العناصر الغذائية لعمال في وقت الظهيرة.



وتستهدف الحملة تغطية شريحة العمال في مناطق عملهم بغرض تخفيف الأعباء المالية من ناحية ومساعدتهم على الاستمرار في عملهم بإتقان وسد احتياجاتهم في هذه الفترة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ذروتها من ناحية أخرى.



وفي هذا الصدد، قال أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر، ان البنك الكويتي للطعام حريص من خلال حملته الإنسانية على توفير وجبة صحية وملائمة بدون عناء للعمال الذين يؤدون واجبهم في المناطق المفتوحة وهم معرضون مباشرة لأشعة الشمس وعوامل المناخ، حيث توفر لهم وجبة الغذاء في مقار عملهم من خلال طاقم عمل مدرب ومؤهل من قبل البنك.

وأضاف أن البنك يستقبل المتبرعين لمشروع وجبة العامل للعام الجديد 2017، الذي يتضمن توزيع مئات الوجبات يوميا على العمال داخل الكويت لمساعدتهم في الحصول على وجبة صحية وآمنة.



وأوضح الحمر أن حملة مشروع وجبة العامل لمسة إنسانية، تبرز سماحة أهل الكويت، لافتا إلى أن المشروع سيوزع مئات الوجبات يوميا على العمال البسطاء في مختلف مناطق الكويت وذلك بمساهمات ومساعدات عدد من أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير.