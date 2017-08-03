ثامر السليم

استنكر الاستاذ المساعد في قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د. بسام الشطي بخس دور الحكومات الخليجية في نصرة قضية المسجد الأقصى والفلسطينيين، مشيرا الي ان الحكومات الخليجية قامت بدور كبير تجاه اخوانهم المسلمين هناك في العديد من الأمور ولا يجحد هذه النصرة الا من كان في قلبه مرض.

وأضاف الشطي خلال ملتقى «الأقصى في قلوبنا» والذي تنظمه ادارة مساجد محافظة الفروانية بالتعاون مع مسجد بتلة الخرينج ان ما يتعرض له اخواننا المسلمون في الأقصى مأساة حقيقية، لافتا إلى ان الصراع بين الحق والباطل سيظل إلى قيام الساعة، ومن الواجب علينا نصرة اخواننا المستضعفين هناك «فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا»، مؤكدا انه من الظلم الوقوف مع اليهود ضد المسلمين.