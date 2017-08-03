عادل الشنان

أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انسحاب عشرات المتقدمين للتخصيص على قسائم مشروع خيطان السكني بعد قرار مجلس الوزراء بوقف «التنازل والتبادل والبيع» لمدة 10 سنوات على القسائم بهدف منع التلاعب التجاري، مؤكدا ان ذلك من إيجابيات القرار، حيث إن المنسحبين ليسوا بحاجة إلى رعاية سكنية، لاسيما من أصحاب الطلبات القديمة المسجلة منذ عام 1998 وما قبل.

وأضاف المصدر ان المؤسسة طبقت فكرة منع التنازل والتبادل عليها لمدة 10 سنوات من قبل على مشروع النسيم الإسكاني في 2012، حيث امتنع وقتها أكثر من 125 مواطنا عن تسلم وحداتهم السكنية وكذلك في العام 2014 على مشروعي قسائم أبوحليفة والصباحية، مبينا أن هذه القرارات- وبحسب التقارير الصادرة عن لجان الفحص والتدقيق في «السكنية»- ساهمت في منح المواطنين الجادين الاستفادة المباشرة من القسائم والبيوت الإسكانية وسد الطريق على المتلاعبين.