انخفض سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ مستوى 48.63 دولار أميركي مقابل 49.30 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى خلال تداولات أمس بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إمدادات النفط بالولايات المتحدة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لنفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 9ر0 في المئة لتصل إلى مستوى 73ر48 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) أمس بنحو 44 سنتا لتصل إلى مستوى 34ر51 دولار للبرميل. (النهاية)