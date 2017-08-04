استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 0.301 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى0.357 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 398ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 310ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استمر سعر صرف الدولار في التراجع قرب أدنى مستوياته في 15 شهرا مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال إضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في واشنطن التي واصلت بدورها التأثير على الدولار.