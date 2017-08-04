عادل الشنان



أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي عن أسماء 1881 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة موضحا أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في اطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية ولا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحا أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.



وطالب الرومي المرشحين في الدفعة الحالية، بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة «دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية» وذلك اعتبارا من تاريخ 8/8/2017 والذي يصادف يوم الثلاثاء مصطحبين معهم المستندات اللازمة.



واشار الرومي الى أنه في اطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة «ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء» المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال اجراءات تعيينهم، فانه يسر ادارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم موضحا بأنه تم تفعيل خدمة رفض جهة الترشيح الكترونيا عن طريق الموقع csc.gov.kw دون الحاجة لمراجعة الديوان، وفيما يلي اسماء المرشحين.

إدارة الفتوى والتشريع



وضحه مخلد مطلق العتيبى

نوير صغير سالم العازمى

صيته عبد الله محمد سالم



الأمانة العامة للأوقاف



نورة محمد عبد الهادي تركي



الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية



عهد خليفه حمدان المطيرى

منيره عبد الله مسفر العجمي

نوره شبيب مبارك العازمى

نوره عبيد حمد العجمى

مها احمد سعد الكحلاوى

نورة فالح سعد العازمى

عماد احمد عبد الحميد ملا جمعه

ساره سعد نعير الهاجري

ابتسام زيد محمد المطيري

بشاير عبد اللطيف محمد الدبيان

شهد ماجد فلاح العازمى

بشائر راشد محمد الرشيدى

هنادى عبد الله صالح الجطيلى

ريم مسفر حمد العجمى

فجر ناصر عبد الله المطيري

خلود مرزوق تركي العازمي

هبه حمد سالم . جوهر

بتول محمد روضان الشمرى

نوف فايز محمد اللميع

صيته نويصر مرزوق العازمى

نعمه حسين محمد العجمي

مريم بريك حبيب سحبلا السليمانى

شوق على سالم الهدفه المري

منار حمدي مضحي الرشيدي

انوار عبد الله وضيحان الرشيدى

امينه ناصر حامد الحيص

حسنه خلف حروش العتيبى

ساره حمد عبيد الدريع

سلطانه فائح على العتيبي

طيبه مساعد راشد العميري .

شيخه مذكر مجبل المطيرى

روان ناصر شافى الدوسرى

الإدارة العامة للجمارك

محمد ناصر محمد الحشان



الادارة المركزية للاحصاء



منى بشير حمود الشمرى

مريم سراح مطلق الرشيدى

شهيناز خالد فرحان العنزى

ساره فيصل عبد الله المطر

مرضي عبد الله مرضي الاذينه

فاطمه مرزوق لافى العازمى

عبد العزيز خالد مخلد المطيرى

رزنه على مسفر العجمى

هوازن سعد دهيليس ابو خوصه

ناديه اسماعيل مفلح العازمي

فوزيه مرزوق محمد عايض

خالد محمد سالم الدوسرى

قيروان علي محمد المطيري

سعاد مجبل فالح الداهوم

احمد عيسى احمد البطى بوطيبان

مجبل مذكر مجبل المطيرى

مشارى عبد الله محمد العجيل

نوره جشيعان عبد الرحمن المطيرى

خالد عبد الله عيسى المذن

خلود حسين مانع العجمى

فاطمه خالد سلطان يونس

نوف جمال محمد الهران

نوف جاسم محمد الشراح

ريم سالم مطلق الظفيرى

حصه مهدى سلمان العازمى

مشاعل خليفه سعد عبيد

هيا حمود حرفان الحرفه

مشاعل عليان عايض الوهيده

هنوف سلطان سعود المطرقه

بدور عبيد مفلح الرشيدي

غدير يوسف على العازمى

امل سعود صاهود . المطيري

نوره بدر محمد الغضوري

عبد الرحمن مفرح مرزوق العازمي .

ايمان ابراهيم حاجى كراشى

مى عبيد مبارك العازمى

سندس يوسف ياسين البناى

وضحه طالب محمد الهاجرى

نشميه يوسف سعود الحسيني

العنود فهد نهار العدوانى

نوره مسعود راشد الهاجري

نوره محمد راشد حمد

دانه شافى عبد الله العجمى

الزهراء هاشم حسين الصفار

اسماء سعد حسيان الدوسرى

حنان محمد طلق العتيبى

سلمى مرزوق عوض العازمى

وسميه فلاح مطلق الهاجرى

ساره هايف نايف العازمى

فاطمه ابريم جازى العازمى

امانى عيد مداد سعد الحضيرى



المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب



فاطمه ناصر منصور العجمي

ناديه عيد سيف القرعوطه

شمس ناصر ساكت الساكت

عائشه براك فهيد العجمى

فوز خالد سلطان البكر

لولوه حسين ناصر التركيت

نوره عبدالله شبيب العجمي

ابرار خالد عبد الله العون

نوف ذيب فهيد الدوسرى

سامي سعود حميدي العنزي

ساره فهد شبيب الخالدى

سعود محمد فرحان الغضوري العنزي

مها عبيد محمد المطيرى

هند اياد فيصل الخترش

ساره علي جمعان الدوسري

روان سلطان سند عويض الديحاني

امل سعد سعود الماجدي

دانه سالم دهيليس العازمى

دلال سعد سمار محي المطيري

عنود سعد محمد العازمى

مشاعل عبد الله حسن الرشيدى

عهود شريد براك . هادى

عبير عواض عوض مطلق

ريم محمد حمود المطيرى

مى على محمد مناور الشمرى



الهيئة العامة لشئون القصر



فاطمه سليمان جرى الجري

نوف حسن سند الدوسري

جنان حسين عباس رمضان

الهنوف شليويح تركى المطيرى

حصه احمد السيد صالح الرفاعى

جاسم صالح جاسم الخليفه

عهود مبارك فالح راعي الفحماء

علي خالد محمد العازمي

اسماء عايض ناصر العجمى

ساره ملفى شبيب السبيعي

ناصر مزيد عيد سالم

زينب سلمان حسن البقشى

الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة

شهد بدر عبدالله البراعصي

عهود على زايد الشمرى

ساره مطلق مبارك الهاجرى

لطيفه سالم منصور مطلق

اشواق عبد العزيز عيد الشمرى

روان عادل حسين عباس

امنه محمد على طالب عباس

بشاير ضبيان نشمى الماجدى

أسماء حسن سالم جارالله العجمي

عهود عبد الله عبد الكريم الطيار

ساره سالم محمد العازمي

غدير ترحيب خالد المطيرى

صالح عايش صالح الرشيدي

نوره عبد الله هادى العجمى

هيا بدر عبد العزيز الصباح

رقيه عبد الرضا على حاجيه بوصخر

انوار يوسف سعد الخطاف

مريم رباح سعود الرباح

ساره حسين علي المحمد علي

هناء محمد رضا الصايغ

غزيل هابس مهدى درع

عبد الله علي حسين شعبان

زينب سعد سعود مطنى

ساره عوض راشد المطيرى

ريم فلاج عبد الله العتيبى

ياسمين حسن نورى حسن عبد الكريم

ناديه حمود مناور الحبينى

دانة محمد بندر الديحاني

شوق باسل محمد الزيد الناصر



الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب



غربيه خالد خلوى المطيرى

منيره غنام فهد العازمي

خديجه على سعد الهاجرى

منيره مناحي سعود العجمي

امل الهاب سباح المطيري

دانه احمد حسن ابراهيم

فاطمه منيخر هدمول العازمى

فاطمه متيعب دومان الديحانى

الهيئة العامة للرياضة

صفاء كاظم السيد رضا المزيدى

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

حامد حسن محمد . على

الهيئة العامة للشباب

عبدالعزيز جمال عبد العزيز الشمرى

احمد محمد خميس . الناصر



الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم والسنة النبوية وعلومهما



مريم سعد محمد المطيرى

شاهه احمد محمد السبتى

زينب محمد عبد الله محمد

عبد الرحمن نجم عبد الله حيدر

عبدالله نهار عايض المطيري

سهام ضاحي عوده الفضلي

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وليد خالد عبد الكريم العنزى

الهيئة العامه للغذاء والتغذية

محمد ناصر حنيف الهاجرى

سعد على سعد . المطيرى



بلدية الكويت



ذيب غازى ذيب الهاجرى

احمد شخير خدعان العازمى

سليمان عبد الله سليمان العبيدان

خميس حسن سعيد العجمى

رضيه ناصر عبطان الشمرى

خليفه حمود نجم الشمرى

كفايه خليل مخلف اللحيدي سرور

حمد عادل احمد العوضى

ريم سالم حمد العتيبي

مريم حسين مساعد الفقعان

عبد الوهاب طارق خالد الدهيم

نوال ابراهيم عبد اللطيف الدريس

عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب القطان

اروي حيدر حسين اتش

عبد الله أحمد معلث الرشيدي

خالد فهد ناشى العازمى

غزوه عبد العزيز حمد فهد بودى

فرح نواف سالم الحماد

ساره عبد الله فهد العتيبي

علي عبد الرسول محمد المعراج

امل فهد عبدالله عواد المطيرى

محمد مرضى محمد العازمى

نور وليد خالد النصف

فاطمه رائد جبر الفضاله

تهانى مسلط ربيج العتيبى

انيسه على محمد النجاده

طيبه احمد خميس العصفور

سيف جابر محمد السعيدى

بسمه غازى عبدالرحمن العمر

بدور صادق احمد بو حمد

تواد عبد الله عوض الهاجرى

مشعل مهدي مسفر علي العجمي

انتصار عبدالرحمن عبد الله الكندري

عبد المجيد سامى عبد المجيد الجدى

خلود عبد الرضا محمد مسكتي

نوره خلف حمد الردهان

سارة على عبد اللطيف السجاري

مهنا نايف مهنا العدوانى

عمر غانم عبد اللطيف الشطى

دلال على نجم العتال

هدى محمد كاظم الحمدان

نوف عواض عياد . المطيرى

نوره محمد فهد الهاجري

نجلاء محمد مطلق . العدوانى

عيسى عباس بن على جاسم

منال سليمان شعيب . الطراروه

نور عبد الرزاق مال الله العلي

فى محمد عويد العنزى

سلطان مدلول وسمى الظفيرى

مناير سليمان محمد المطيري

ريمان احمد عبدالله البغلي

المها راضى سعد العنزى .

دلال خلف عقيل على

وضحه ماجد ناصر العجمى

لولوه سليمان ناصر الحميدي

بدر سعود حمد العجمى

نجود عبد الله مسعر الشمرى

عادل محمد ضيف الله العازمى

صقر محمد حشر الشقراء العازمي

ابراهيم محمد عبد الله

على مثال جاسر الطيرى

مانع متعب مكيت العجمى

عبد الله صالح عوده العسعوسى

فراج عبد الله مهنا العجمي

احمد حمود ابراهيم الرغيب

سالم محمد سالم الربيع

عذبى أمير عبد الله النشمى الدابى

ناصر هادى سعيد . العجمى

سعود على فهد الرشيدى

وزارة الأشغال العامة

عبد الله سعدون صعفق العازمى

ساره على ابراهيم حسين

البندرى احمد خلف الحربى

فواز خالد منير المطيرى

شهد حامد مرزوق المطيري

حنان يوسف حسن الشراح

مشارى خالد خلف البابطين

عبدالرحمن حمد حمدان الديحاني

دلال مساعد عبد الكريم الفرحان

زينب حمد محمد عبدالله الكندرى

نشور خالد محمد النشمى

هيا مثيب عوض . المطيرى

احمد حمود حجى المطيرى

زهره عبد الله محمد عبدالغفور

فيصل خميس خليفه العازمى

بدر خلف بخيتان الحبينى

ماجد مطر هلال . العتيبى

معالي مرغل شامان المرشد

مريم لافى صقر المطيرى

روان ابراهيم حسن المقصيد

نوره صالح عبد الله المويزرى

بدريه مطلق عباس العتيبي

ساره فالح محمد العجمى

وسن محمد علي الشايجي

يوسف سعد طلق العازمى

ندى عبدالله سلطان النهام

هنادى ملفى مطيران الشمرى

شعاع عجيل عياده الشمري

نوره محمد يوسف العروج



وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية



حوراء حسن محمد أحمد

عبير فاضل عايد الفضلى

في ابراهيم احمد المنصورى

عمر محمد صالح الدريويش

ساره خليفه احمد القلاف

بشاير سعود كامل السبيعى

نوره محمد عيسى الصالح

ورود محمد عبد العزيز الهويدى

عبد العزيز على ملا محمد على

الجوهره فهد سليمان المنصور

سعد سالم ملوح سلامه

منى محمد مرشد المرشد

تركى مبارك محمد العجمى

عبير غزاي بكر المطيري

بدر عابد عبدالله صنت سالم الرشيدي

ابراهيم سليمان ابراهيم الدوسرى

براك عبدالمحسن بشير العتيقى

عادل حبيب ابريم العازمي

خالد خلف مساعد الخضارى

منصور عبد العزيز منصور الحبينى

انوار فالح محمد العجمى

صفيه عقيل حيدر جمال

فاطمه ياسين علوان

منار عجيل ماطر الظفيري

عبدالمحسن فالح ساحب الشمرى

هند خالد عبداللة زوير

عبد الله أحمد خضير نهار

بدور وليد غريب الكندرى

صالحه عبدالله محمد الهاجري

عبد الوهاب زامل عبد الله الزامل

خالد خلف سفاح الظفيرى

سيف مانع سيف العجمى

منتهى فلاح سند السيحان .

سلطان مطلق راجح المطيرى

دارين سعد عشوي السعيدي

محمد قاسم حمدان العازمي

عبيد عبد الله سيف الهاجري

ريم علي محمد بلال

فاطمه عبد الله احمد جعفر

حمد عبد الله حمد الهاجري

فواز سعد خلف الفضلى

امنه سعد مطلق الديحانى

عبدالله وليد سليمان الحشاش

انس عبد اللطيف عبد الله بوطيبان

على شعوف مسلم الشلاحى

بدر ناصر فهيد . العجمى

عبدالكريم محمد شبيب المطيرى

حازم ابراهيم عبد الله الريحان

عذارى سعود عبدالعزيز العبدلى

حمد طلال ماضى الخميس

فيصل سعد مطلق المفرح العازمى

سعد سلامه حبيب العنزي

ساره خالد حمود البرجس

فهد احمد اسد حسن

جابر مبارك ظافر العنزى

سبيكه عبد العزيز خلف النجار

نوره عبدالرزاق سنافي فالح العبدالله

فيصل عبد الخضر يعقوب قاسم الصراف

في مرزوق مبارك المطيري

عبد الله أحمد عبد علي

محمد ربيع حمد . الصوابر

بندر ليل بدر المطيرى

دلال فتحى يوسف العجيل

هيا مساعد خلف الحبشى

حمد عمير مهدي العجمي

نواف فالح مطلق العازمى

كوثر عبد المجيد سالم على



وزارة الإعلام



مريم حمود فهد الرشيدى

فاطمه ثاري باذر الرشيدي

هلا ابراهيم عيد الرشيدى

بدور سعد مطلق العتيبى

نوال نايف على العنزي

نوره كميخ نهار المطيرى

مها محمد مسفر العجمى

مشاعل محمد عبد العزيز الحبيشى

دلال ابراهيم سلمان السلمان

حوراء احمد عبد الرزاق المويل

موضى خالد على الخليفى

عائشه فيحان عياد المطيرى

سميحه حمد مبارك العازمى

حصه مرود شداد العازمى

مشارى خالد سعد المطيرى

محسن بركه محمد البخيت

ساره جمعان عيد الحريص

محسنه مسيعيد سعد الرشيدي

محمد حسين عبدالعزيز العتيبى

ريم حمد هيكل العنزى

هشام محمود يوسف عبد الرحيم

انوار سعود عواجه الرشيدى

املاك مشعل خالد المطيرى

جعفر زهير ابراهيم . اشكنانى

هاجر حمود بخيت . المطيرى

اسماء مرزوق صالح . العدوانى

هاجر يوسف احمد البلوشى

محمد نهار مطلق المطيرى

وضحه سيف حصين الهاجرى

روان عدنان جاسم الرهيف

ملاك عمر مطلق العتيبى

حمد عبد الله مرذب العتيبى

لولوه عبد الرزاق سعد الشخرى

رفعه عويس رويشد الرشيدي

علي سعيد علي . الشهري

هبه خلف حديد العنزى

الاء حمزه عباس البلوشى

اسراء عماد علي الفقعان

هنوف عايد مطلق المطيرى

ابتهاج مصطفى على بوفتين

جواهر مساعد مبارك الجلاوى

عبد الله محمد منشد الخالدى

شيخه شريد حمود المطيري

فاطمه عبد الله حاجيه اشكنانى

عمران رجب حسين علي

فجر احمد عبدالله العدوانى

محمد جهز مشعل الحربى

حصه احمد محمد عبد الرزاق

عبد العزيز فيصل محمد المطيرى

لولوه ساير سالم الشمرى

عبد الوهاب عبد العزيز صالح جمال

عبد الله فالح نجم الشمري

هند ناصر فالح السبيعي

عهود محمد سعود الرقوه

لطيفه ناصر عبد المحسن الجريد

ساره فلاح ملوح العازمى

شروق عادل محمد بن غيث

فاطمه محمد سيد علي العلوي

العنود عبد الله محمد الهاجري

عائشه صالح عبد العزيز الحربي

منيره حمد حسين العجمى

مريم منير فهد منصور

دانه فيصل احمد عياده

فجر مبارك مفرح المطيري

امانى محيسن بخيت الميمونى

أناف جمال مصطفى الزهير

ايمان ناصر ردن المطيرى

عائشه جاسم محمد مندنى

شوق طه يوسف الحساوى

نور نزار ناصر التويجرى

ابرار محمود أحمد عبد الرسول

فاطمه عبدالله سالم الحجيلان

شهد مبارك سعد العازمي

انوار وليد محمد الكندرى

فوزيه ثامر مرزوق ملفى

فجر عبد الرزاق سليمان العميرينى

دلال مناحي شلعان العجمي

فاطمه الزهراء عبد الله عباس الشطى

فاطمه هادي عبدالله العتيبي

فجر محمد شبيب السبيعى

وضحه عبد الله محمد العجمى

هبه حمود سعد العازمي

هويه شافي حمود العجمي

لطيفه ابراهيم محمد الناصر

على وليد أحمد المجادى

بشاير حمود محمد الجلاوي

يوسف عيد سليمان العتيبى

نور مبارك عيد المطيرى

كهف محسن كهف المطيرى

بدحه مسيعيد سالم رغيلان

منال مشعل علي الختلان

البندرى محمد بدر السبيعى

شيخه عبد الله سعد الضامر

نوف بدر ناصر بورسلى

فواز ساير عوين الشمري

هيا سالم فهاد العجمى

شريفه حمود خليفه . المجرب

مريم فرحان خلف شاهر

شوق فهد سعد العازمى

مريم جمال عبدالكريم . الربيع

نجلاء أحمد خليفه الغريب

عائشه احمد حسن العلي

مريم عادل عباس المويل

نوير ناصر ضيف الله العتيبي

فجر رخيص دهام الظفيري

ريم ظاهر رتيبان الدوسري

فواز علي فالح جامع العازمي

فاطمه عبد الله بدر المنصور

رزان عادل سعود الصلال

نوف خالد احمد الانصارى

نوف جابر صالح المرى

ساره محمد فالح الملعبى

نوف فالح ناصر القحطانى

نوال هزاع مزيد المطيرى

رفعه لافى سلمان العازمى

هيا جابر شريف الخالدي

فاطمه فراج صلبوخ العازمى

لطيفه عبد الرحمن محمد العجمى

عروب أحمد عبد الله الكندري

الحوراء ابراهيم حبيب على

غزيه عبد الله سالم السبيعي

فاطمه عبد الله عيد الزعبي

زهراء محمد عبدالرضا حسن

وضحه محمد فلاح العجمى

فاطمه زهير محمد الفيلى

يوسف احمد جعفر الحسن

بدر حسن عبد الرحمن الشيبانى

هديل محمد يعقوب كلندر

عبدالعزيز محمد مطلق الهدبة

مزيد غنام لافى المطيرى

سالم راشد سالم الدويله

فاطمه محمد لافي غانم المطيري

رمال عبد الله أحمد الحمادي

ليلى محمد فديع العدوانى

عادل صالح غلوم الدشتى

محمد عامر حربي محمد

فهد مناور محمد المالك

سارة صنت دليم العازمى

انفال سامى سالم الوهيب

غدير ناصر جابر الوردان

هنادى سعد صعفك العازمى

شروق خليفة على الطراروة

عائشه نصار طارش . الشمرى

فاطمه حمزه عباس الخياط

الاء يونس حاجى حسن بارون

بتول عوده مريح شاهر

دانه احمد جاسم . حماده

موضي فيصل علي المسعود

اشجان يوسف حسين . العياضى

نورة حسين صالح العجمى

غدير حسين على محمد المويل

مي غازي محمد صالح المحمد

عيده حامد عواد الهطلاني

ريم محمد فرج المرى

وضحة جاسم عبد اللطيف العدوانى

عبد الهادى فالح عبد الهادى الحجيلان

مهدى عبد الله غلوم قاسم

ابتسام عايد فالح الأزمع

ساره حسين فهد العتيبى

ساره احمد سليمان المطيري

احمد راشد شعيب البكر

ساره نايف عواض المطيرى

تحرير عليان ماطر مطيران

شوق خالد ضويحي السبيعي

احمد مطلق دخين الصليلى

رفعه حمد عبد الله العجمى

جواهر مجبل محمد المطيرى

طفله بركه جبر ظويهر

ساره عبيد جديع العجمى

درعه عايض ناصر العجمى

موجعه مهدى حرفان العازمى

خالد على مرزوق الشطى

حصه غصاب منيف منيف

منيره خلف سعد العازمى

خالده محمد حسين الشطى

هدواء سند ضويحى السعيدى

مخلد جوفان راشد البذالى

عواطف فهد حمود الهيلع

عمره حماد عامر العازمى

خلود محمد عماش الديحانى

عبد الله علي حسن ياديكار

زايد مسعد زايد المطيرى

نجلاء سعد عبد الهادي الزعبي

دارين جالي فهد الجالي العازمي

ساره خالد محمد الكندري

نور سلمان محمد عبد المحسن

هيا عبيد جحيش العازمى

شروق عبد الله حسن قصير

ساره مرزوق عياد الرشيدى

وصال سالم راشد العاردى

فاطمه فوءاد كاظم المتروك

موضي عثمان صالح الريش

وجدان فراج خلف الحسينى

هيا خالد ثامر العتيبى

مها فهد محمد السهلي

نوره فهد عبد الرحمن الشويب

وزارة التجارة والصناعة

عبد العزيز ماجد حمد الخالدي

مفرح ناشي مفرح الرشيدي

عبد الله مشاري عبد القادر الرشيد

افنان احمد جاسم . الخنفر

مزون مبارك عبد الله الخشاب

طلال محمد عبيد العجمي

ابراهيم مشعان الأدعس السعيدي

هنوف خالد علي حسن الكندري

هاجر سرور مرزوق الرشيدى

طيبة محمد نفل العجمي

ضاري فهد سعد العازمي

بندر حمود عياد المطيرى

ساره عيد صليهم العازمي

ناصر عايض ناصر العازمى

في معيض محمد العجمي

كوثر حسين عبد الرضا على

حسين حمد فهيد العجمى

نوف عبد المحسن على العون

محمد صالح سعد العازمى

انعام هانى محمد تقى محمد جواد معرفي

ريم فيصل بندر . الدويش

فيصل سالم ناصر المرى

منال عبد اللطيف مبارك الدبوس

محمد حزام محمد العجمي

منيره عادل احمد الماجد

حصه خالد محمد الهاجرى

دانه احمد حسين شعيب

شيماء حسين راشد العميرى

عبيد فلاح عبيد البرازى

جميله مطلق نقيع الخصيلى

عبدالله سالم محمد المطيري

وضحه مسفر عبد الله العتيبي

مهدى محمد مسعود . العجمى

حنان عواد خمخيم العازمى

ساره علي فليح العازمي

صيته عامر فهيد العازمى

عواطف رحيل سالم العنزي

خالده عبد العزيز خليفه الخالدى

فجر عصام حمد العصيمى

زينب راشد جاسم الاستاد

شهد عبد الله خلف الخضاري

عاليه عبد الله شحنان الشحيتاوى

انوار نهير عتيق العازمي

ساره على حسين العبد الله

العنود ماجد سلطان حمود

غدير يعقوب عبيد العنزى

ضاري نصار عزران بطي

ماجد منصور صالح . الرشيدى

خلود صنهات صالح المطيرى

سلطان بندر حجر المطيرى

محمد بندر حجر المطيرى

ناصر رياض سالم القاسمي

عبدالعزيز مسامح صويد الحريجى

حسين مسعود علي رشيد

فرح عبدالعزيز عيسى . بوحمره

فاطمه عامر مترك الهاجرى

نعيمه طاهر فلاح الداود

عبير الحميدى عمر الجحيدلى

وزارة التربية

كوثر زيد على الشمالى

حمود حميد حمود القلاف

روان حسين جاسم القطان

على امين احمد بهبهانى

جود باسل سليمان . العثمان

محمد اسماعيل خليل الكاظمي

رباب عبد الرضا ميرزا الحلاق

عائشة نواف سالم الحبيل

جمانه فوءاد حيدر الوزان

فجر صالح عيسى القديرى

مريم خالد عبد الستار محمد

عواطف صفوق شوردي . العنزي

محمد عبد العزيز عبد اللطيف السعيد

احمد مبرك طحنون العازمى

خالد خزعل خالد العازمى

عادل خلف مبارك العازمي

منى فوءاد ناصر المسلم

سيد رضا محسن سيد مسلم سيد مصطفى

روان يوسف يعقوب العمر

شيخه قيس صالح الدويري

شروق عبد الله حسن على

ابرار جاسم محمد الكندي

افراح صلاح خالد . الخالد

منال جاسم سليمان الجاسم

علي باسل أحمد بهبهاني

ريم راشد خلف الدخيل

فاطمه على شهوار البلوشى

آمنه خالد جاسم العميرى

اسماء ابراهيم على فريدون

دلال عبدالعزيز جاسم الفضالة

فهد حسن ابراهيم اليتامى

منيره مطلق سلطان الخالدي

يوسف أحمد يوسف الملا

شيخه حميد مسعد العنزى

ايمان متعب غازى العتيبى

خالد عبد اللطيف خالد العبيد

نوره حمد ثامر الدغيلبى

ريم سعدى ليلى مسيعيد

موضى احمد سلطان . السالم

رغد خلف فهد القشعان

مريم عامر منور هلال

نهى سعد راشد العبهول

بشائر سعد عبد الله الخزي

مريم صلاح عويجان علي

اوراد احمد عبد الله الدشتى

دانه نادر عبد على كرم

منار عبد العزيز على الدعيج

مصبوبه منصور سالم العجمى

احمد جمال سعد الخياط

عامر فالح براك العامر

يوسف خالد عبد الجبار علي

عاليه عبد الخضر حسن عباس

حمود منصور احمد المحارب الحمود

انوار يعقوب محمد . العربيد

زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني

يوسف علي سالم العازمي

هنادى عبد العزيز فايز الدوسرى

في خالد نوري حسن

مريم لافي زايد الديحاني

روان فواز محمد عقلة

هيا محمد عامر . العتيبى

عيسى عبد الله عيسى الحمر

عائشه محمد سعيد العتيبى

بدور حمد محمد . الحميدى

سعود فلاح عدس النمران

ليلى جابر حبيب كرم

عائشه وليد علي الحساوي

ليلى عبد الرحمن عبد العزيز المطوع

عبد الله عيد عبد الله العازمى

رغد أحمد سعود المجمد

حمد شامان عايد العضيله

منال صالح ناصر العتيبي

منيره ابراهيم ابراهيم النغيمش

خالد نايف حسين العجمى

بدور ابراهيم محمد المحطب

أحمد جمعان فراج المرشاد

ندي أحمد خلف فرج

محمد هادى براك الدوسرى

فاطمة مجيد يوسف غلوم

فجر سليمان عباس مرزوق

نور عيسى سعود العون

نايف عايض ناصر . العازمى

اسماء جابر احمد الصقعبى

عائشه عبد الهادي عبد الله الهاجري

ريم محمد جعيثن العنزى

بشاير سمير مساعد البناى

ناصر عبد الجليل قاسم بولند

لطيفه خالد عبد الله الهقهق

مشاعل عبد الوهاب فهد البارود

عهد عبد الرسول حسين ششترى

غدير فيصل محمد الصعيب

دردانه محمد حسين دشتي

رضوه عبدالله عبدالعزيز الرشدان

نور هانى سعدون الجاسم

اسماء عبد المحسن سليمان المنصور

صقر طلال ناصر القدفان

اريج محمد باتل العجمي

فاطمه جاسم محمد الهندى

فاطمه جواد صادق السليمى

لجين محمد سعود الدوسرى

امنه محمد على العنزى

بتول مسعود احمد بورخان

عبد العزيز وليد سالم البرجس

بدرية عبد الرحمن عبد الله علي

سعد مفلح نويمى الرشيدى

احمد بدر حمد العتيقى

شيخه سامى عباس امعيثم

رزان احمد يوسف العصيمى

فاطمه طارق مضف المضف

احمد انور عبكل العبكل

بدر مطر سعيد مطر

ديانا عبد المجيد مراد اشكنانى

فيصل ظافر سالم العنزى

باسمه جاسم عبد الكريم المنصوري

نور عبد الرحمن ابراهيم الماجد

سليمان محمد ناصر الحقان

محمد عجب علي المطيري

بدر محمد عباس منصورى

احرار عبد الله اكبر جبر

مشارى مطلق ضيدان المطيرى

خالد محمد مرزوق . الدويهيس

عذبى خالد محارب الجسار

محمد سهل فارع المطيرى

أحمد سعد عياده العنزى

ريم حسام جاسم المسيليم

رقية ابراهيم محمد امين توفيقي

هيا اياد احمد العبلانى

عبد الاله سعد خنيفر الرشيدى

مريم احمد حسن ابراهيم

فاطمه سالم سعود الوليد

هاجر زعال مطنى الفضلى

هيا مبارك ليلي مسيعيد

انفال عبيد دغيم العدواني

مها صالح حبيب الظفيري

عبد الله يوسف تقى على

فجر حسين احمد البغلى

بشاير محمد سليمان حسن

ايمان محمد غضبان غريب

نيروان عادل على الابراهيم

مساعد مشعل حمد الحماد

عبد الرحمن عبد الله محمد اليحيي

الاء علي حسين بن حسين

وضحه حضرم شلهوب بن حضرم

طلال خالد صالح الحاتم

غدير على عباس الجدى

نوف مثنى عبد الله العتيقى

شيخه محمد ملفى العدوانى

شريفه عبد العزيز يوسف السلطان

فاطمه جواد حسن علي الصراف

عزيزه هاشم حسن الاستاذ

عذوب محمد عبد الله الشايع

عائشه على احمد البالول

عبدالله حمد عبدالله العنزى

فيصل حسين عبد الله الحسينى

سعد صالح عوض . السلطاني

عبد العزيز على مطلق المطيرات

فهد محمود محمد بورسلى

عبد العزيز احمد عبد الرزاق الياقوت

فاطمه محمد عباس حيدر .

محمد سعود ذياب . الديحانى

جراح مبارك شطى العنزي .

جود عادل عبد الله العيسى

صقر مبارك خلف العنزى

منيره جابر نصار الشريفي

عبد العزيز عبد الله محمد الحسيني الشريف

سعد سالم حسن العجمى

ساره عبد العزيز ماضى الخميس

محمد عماد محمد العصيمي

عبد الله عثمان ابراهيم العوضي

عبد الله صالح هادى العنزى

مريم محمد يوسف الشطي

ساره محمد حسين الكندري

انوار محمد عبد اللطيف العوضي

مريم انور عيسي الراشد

سالم مطر سالم العازمى

حنان بدر عبد الله الأستاد

الجازي جمال عبد الله الجسار

وفيقه محمد سعيد عبد الرحمن

شهد اسماعيل خليل الهزانى

عبد الرحمن فرحان على العنزى

دانه هاني محمد المسلم

فهد على فهد العجمى

فجر فريد مسعود بن بلال

دلال جابر على الفهد

الفهد نوار غازي العتيبي

ساره سمير عبداللله العبدالله الناصر

خالد صباح عبد الله العنزى .

اسماء احمد عبد الرحمن الكندرى

لولوه جاسم محمد العمانى

اسماعيل يحيى اسماعيل الشهابى

خديجه عباس ابراهيم سالم

سالم ناصر سالم . الشلاحي

شيخه احمد عبد الله الفارسي

ريم عدنان عبد الوهاب العميرى

فاطمه هشام عبدالرحمن الغربللي

شهد خالد محمد العيد

عبد المحسن حسن محمد الباذر

محمد عجلان مجبل . العنزى

عبد العزيز محمد عبد العزيز الذييب

مهدى حسين محمد اتش

اسماء وليد ابراهيم الجيران

عبد الله رضوان أحمد عبد الله الرضوان

مريم فيحان عبدالله الديحانى

مصطفى خالد جمعه . دشتى

خالد عبد الله ابراهيم النفجان

ناديه محمد حرفان السهلى

حوراء هيثم فاضل الرامزى

منيره عبد الله ناصر السدره

لولوه بدر عيسي العبد الجادر

قماشه عبد الله عبد الجليل نقى

الفارابى خليل ريس كمال

عبد الله مساعد عبد العزيز البسام .

شيخه صالح أحمد الرومي

حمد على حمد المرى

علي حسين محمد حسين

دانه طلال احمد الشطي

دلال احمد عبد المحسن المليفي

جابر زايد ابراهيم الشمرى

تهاني بندر مسعد العتيبي

مرضى محمد سعود أبو كريشه الراجحي

عمر خالد على العازمى

عمر خالد محمد الحمد

فاطمه محمد مزيد المطيرى

فاطمه عبد العظيم منصور القطان

دلال محمود عبد الرحيم الكندرى

مريم يوسف أحمد المجيبل

مريم احمد غفران فضل

جنان جاسم عبد الرضا على

عبدالرحمن نصرالله محمد النصرالله .

عبد الله محمد غلوم علي

بندر سلمان مبارك العصيمي

ابراهيم عبد الله عبيد الرشيدى

بثينه عماد يوسف احمد الغانم

شوق احمد سليمان الحمد

امينه عبدالله محمد الابراهيم الفيلكاوي

وفاء شهاب عبدالله الشهابى

زهراء محمد عبد الله الشيخ

يوسف نواف مسير الديحانى

منيره خالد عبد الله الدهش

رابعه عبد الصمد راشد سالم

نور عبد الهادي صقر الصقران

عبد الله عبد الرحمن منير المطيري

سعود سند فالح بن خضير المطيري

شريفه يوسف عبد الله الجطيلي

حنان خالد بجران العواد

مريم مروان عيسى المسباح

منار مرضى صباح الفدغم

زهراء حسن محمد اشكنانى

شيخه فجحان رومى الفهد

وزارة التعليم العالى

محمد احمد سعود الخميس

لطيفه محمد ابراهيم العبودى

فواز عبد الله راشد بوقماز

مريم فهد حمود المطيرى

دلال محمد شلوان الشلوان

زهراء مجيد حسين ارتى

ابتسام سالم مسرع العجمي

نجاح راشد مرشود الحسينى

وفاء جاسم ناصر السيوحى

فرح هادى فلاح العازمى

محمود عبد العزيز محمود الكندري

ساره سعد راشد العازمى

محمد سليمان عبد الله الهولى

بدور عدنان على الملا

عائشه نزال فخرى الرشيدى

فهد سلطان سبهان الديحانى

فهد يوسف حسن الجاركى

طارق ساير عوين ظاهر الشمرى

سندس حمزه عباس المحميد

مشارى على سالم المزين

غانم هادي محمد اللميع العازمي

استبرق توفيق خلف الحوطي

عبد الله جاسم خليفه السنان

فراج جمعان فراج المرشاد

نوره راشد عبد الله الشطي

اريج محمد يوسف ابراهيم العبيد

شوق خالد احمد الجطيلى

نوف نايف هايف العازمى

شيماء بجاد حميد العجمى

ساره فايز هذال السبيعى

فهد ناصر محمد . الكريبانى

دلال عبدالرحيم عبدالله الحرز

منيره فهد محمد الصميط

عبد العزيز صباح راشد الصقر

حمد صالح فهد القرينى

هيا محمد علوش الهاجري

امثال خالد حمود الخالدى

محمد عايد عويس السبيعى

فجر أحمد عبد الله مدوه

نوف نايف نزال العازمى

هيا عبد الهادى حمد الهاجرى

عهود جاسم زابن الرشيدى

لولوه احمد عبد الرحمن الشايع

بدر مسعد زايد المطيرى

نوال سعيد سالم العجمى

جميله فهد عواض راشد

غدير حمود بداح العازمى

يوسف محمد على الرميحى

ساره مرجى نافع المطيرى

مها شنيف ماجد المطيرى

انوار راشد وثير العازمى

فهد حمود محمد الثويمر

ساره سامى عثمان العثمان

بشاير محمد سالم الدوسرى

ابتسام فهاد حجاج المطيرى

وزارة الداخلية

بسام ماطر سالم العلاطى

عبد الرحمن عماد حسن الفارس

محمد بدر عبد الله الكفيف

عباس فاضل عباس مراد

ساره محمد فهد العجمى

ديمه سعد شافى الدوسرى

شهد خالد هايف العازمي

نوره سعيد خميس العجمى

امانى عمر هلال المطيرى

دانيه عبد الله احمد العلى

أماني فريح عواد العنزي

ساره فلاح زيد العازمى

فاطمه حمود فلاح السكران

عبد الله سعد مبارك الهيلع

ايمان هديب قطيم الهرشاني

عاليه فلاح عجيب المفرج

امل حمدان محمد نصير

عائشه هليل مرشد فرحان

عذبى سعود محمد المطيري .

فاطمه محمد عيد مبارك

عيسى مضحي غدير الحسيني

فجر شعلان عبيد . الشمرى

فاطمه مسند سند الهاجرى

فاطمه وليد حسن القلاف

دليل محمد هرماس العازمى

ميرفت عبدالعزيز حسين شاه

نوره ابراهيم سعد المانع

سعد فهد سعد اللافي

بدريه حمود مطر قاسم

جابر محمد عجيل الشمري

ريم مجبل فهد الدوسرى

اسيل فيصل صالح الحربى

عاتكه ابراهيم عبد النبي بن نخي

عهد حمد احمد العنزى

بدر عبد الله محمد المطيري

هويه حسن سعيد العجمى

جميله مبارك شاهر . الهاجري

جميله مطلق مهنا الرشيدى

عادل عصرى شلاش العنزى

انوار فهد فهيد الدوسرى

احمد زايد مفلح العازمي .

نوره مهنا دريميح الرشيدي

مها مانع حسين العجمى

عمر عبد الله محمد القاسم

عبد الله مبارك سيف السيف

أمينه محمد أحمد عبد القادر المحمد

طيبه محمد احمد حجى

شيخه أحمد عبدالله العوضي

احلام مسعود حمد المري

أسراء عزت جعفر العريان

مبارك عبد الله سلطان العتيبى

محمد على خالد الوصيص

غدير فوءاد عبدالخضر ابراهيم

عائشه ناصر سالم الشمرى

مشاعل فنيطل بطيحان العازمي

ناديه عبد الله مسعر الشمرى

حصه حسام عبد الله العوضي

أفراح فهد جابر الشمري

حسين محمد حسين . نزر

ايمان حسين على البحرانى

ود فلاح مسلط المطيري

ثامر فالح نايف المطيرى

موضي محمد سالم العجمي

امل فالح غنيم العازمي

سبيكه احمد جاسم البلالى

موضي حافظ محمد التناك

عبير مبارك عقيل خليفه عقيل

منيره عبد الله شويرب العجمى

جميله محمد عامر ارطام العجمي

بدور بدر فهد الفهد

ايمان سليمان حسين سلمان

شهد مبارك لافي العتيبي

ثابت ثامر جفين العجمى

امل فهد عوض المطيري

فهد عبد الله علي العجمي

مشوط سعد فهد المشوط

عبدالله حسن فلاح الضبيب

عبدالعزيز حمد سليمان الفهيد

فهد هادى حوفان الهاجرى

امل معوض حثلين الرشيدى

بشاير خالد شباط العفاسي المطيري

حمد سليمان يوسف الكندرى

شيمه مطلق شنار . الزعبى

مهدى يعقوب حسن بوصخر

سعود طلال سفاح العدواني

طيبه قيس حمد الشطي

نور سلطان يوسف العنزى

ناصر خالد عبد الله الشويع

فاتن سهيل عبد اللطيف الوزان

منيره فلاح غازي المطيري

تغريد بدر مشعاب سحلول

نوره بداح طماح المطيرى

هدى حمود بريدان العازمى

روان يوسف فهيد الحريتى

ناصر سالم فهد الخالدى

منيره مساعد عبد الله الحاى

افراح سعود ندا . العنزى

صالح حميدى صالح . البرازى

ايمان حمد علي العنزي

جعفر بدر جاسم عبد الله

دلال رشيد مبارك الرشيدى

الجازى خالد حصين . الظفيرى

منال ناصر قبلان العازمى

آلاء أحمد مرزوق العازمى

احمد مطلق سعد بقيجان العازمي

شهد سعد يوسف الفيلي

مريم سعود عبد الله سعد

نوف سليمان شعيب الاستاد

غدير فيصل عبد الله القطان

على محمد لفته الضفيرى

حنان مطلق زيد الصانع

فاطمه عثمان عبد الهادى فرج

نوره راشد ناصر الرقيب

تركيه محمد تركى العتيبى

فضه محمد علي الباذر

مناير جاسم رجعان العازمي

مشارى مرزوق فيروز سعيد

منى بدر عبد الله الماجد

جواهر نايف الحميدى الضفيرى

مريم على خليفه الخلفان

غاده فراج فراج الزعبى

أنوار ابراهيم صالح العازمى

على عادل خضير صباح

اناف فاضل حيدر الوثيقي

مشاعل حميد مطر الشمري

موضى شلاش سالم المنزل

تهانى عالى مشعان المطيرى

عبد العزيز يوسف حبيب الابراهيم

شيماء خلف نصار المطيري

فجر براك عتيق الصليلي

عمر نجيب خالد عبد الله

زينب فيصل احمد نيروز

العنود فالح فهيد الحجرف

معالى مسلط غازى المطيرى

سارة جمال مطر المصيريع

ندى احمد خليف الغريب

بدور فلاح عبد الله الجدعى

لولوه صالح ناصر الجغيف

فاطمه بدر أحمد كرم أحمد

انوار دحيم حسن العتيبى

فاطمه عبد الله سويلم العنزى

ساره صقر عوض . العدوان

جميله سعد محمد العجمي

بنه خالد مطلق شلهوب

صلاح سليمان مرزوق العنزى

عبير غازي محمد العتيبي

شهد ابراهيم علي . الزيد

وليد سعود حميد العجمى

راويه خلف مبارك السالم

شروق بشير خليف العنزى

يعقوب محمد يعقوب الصانع

ليلى خالد فيصل باش

ملاك سالم ناصر المرى

مشاعل عيسى عبد الله الصايغ

طلال صباح عبد الرحمن السامرائى

عبد الله محمد عبد الله البوص

ساره عوض عامر العتيبى

عبد الرحمن طارق محمد بن ناصر

شيماء حبيب عبد الله الكندري

جميله بادى نهار العتيبى

بدور دحام غانم المطيري

جراح مشعل ابراهيم العتيبي

عبد العزيز هاشم سيد حمزه ابو الحسن

عبد الله مانع عبد الهادى العجمى

على فالح عبد الله حجيلان

منى جهيم عبيد العازمى .

ابتسام حمود بدر عبد الحميد

مريم مشعل زاهي العازمي

ايمان عبدالله نابي الدويله

أنفال محيا عميش العتيبى

صيته مرزوق صياح العتيبى

انوار هذال محمد المزيد

احمد محمد سعد العبيد

سارة بدر سعد الدوسرى

منار عادل خلف الخلف

فهد دخيل فهد الطشه

رشا جمعان راشد العازمي

نوره دغش بويتل المطيرى

مقبوله قبلان بداح العازمى

احمد عبدالرضا عباس الاربش

باتل حمود عيد الرشيدي

على احمد حسين قمبر

سعد سالم سعد الوليد

فاطمه محمد بدر المطيرى

عهد فيحان سحمي المطيري

فواز محمد على باقر

بدريه فهيد ضافر الدوسرى

ضارى مضحى سفاح الظفيرى

ساره عثمان عبد الرحيم الكندري

شوق خالد فراج العازمى

عبد اللطيف يوسف منصور الخرافى

سعدى حمد ناصر ال صليع

خالد عبد الله فرج اللميع

بدور على سارى الظفيري

ابتسام احمد يعقوب المسلم

نور ضياء فرحان المساعيد

مشعل حبيب ظاهر الشمرى .

بشاير صباح ردام موزان

مشارى غانم جمعان البريعص .

سبيكه عبد الوهاب يعقوب العنزى

عبدالوهاب محمد ابجاد . العتيبي

سعد منصور فهد الدوسرى

نواف عقاب مطلق المطيري

وديان محمد ناصر العازمي

موضى عبد الرحمن زنيوط رخيص

الاميره سعيد عبدالله القحطانى

ساره خليل ابراهيم العتيبى

منال غازى فيحان العتيبى

سليمان عبد الله سعد الخطاف

فالح معيكل عيد العجمى

أفراح مصلح سفر المطيرى

منال راشد دومان المطيري

امينه سعود مساعد البناي

منيره خرصان سعود العجمى

منى مرزوق عيد العازمى

ايمان غالب على المراد

ساره عواض مرزوق الميمونى

هناء صالح خلف العنزى .

فلاح جدعان سميليل العازمي

حبيبه جمال بركات عبد الله

عبير عبد الله حسين على

شروق بندر محمد العتيبى

ايمان محمود محمد عبد الرحمن محمد

ملاك خالد ناصر العتيبي

منيره محمد مبارك العجمى

احلام محمد فالح العازمى

ساره فالح عياد المطيري

مريم سعدون دحيدح الرشيدي

حصه محمد مبارك العجمى

نجمه حمد عامر اليامي

عبد المحسن هدينى على الظفيرى

فاطمه عبد الله معتوق الوائل

عبيد ماطر محمد الرشيدي

اميره مطلق بونان . مريف

مشل محمد مشل المطيري

نواف صنيهيت متعب المطيرى

أسماء فهد دومان الديحاني

بدور عبد الهادي محمد المري

وضحه سعد ظاهر العازمى

صيته رجا موسى العجمى

ريم عبد الله حمود الفضلي

موضى معدى ميرز العازمى

شيخه خالد عبدالله الغريب

دانه دليهى معجب الهاجرى

دارين سيف راشد المطيري

شيخه صلاح عبدالله اليمانى

حنان عبدالله علي مراد الكندري

نوره عيد صنيدح العازمى

ندى تركى حبيب الفضلى

ساره بخيت محمد المراغه

شيخه ردهان حمود الموسى

عبد الرحمن محمد الطرقى الذايدى

مها نايف حميد الشمري

غدير سعد خلف محمد

خلود محسن هميج المطيرى

رضوه حمود نافل بوحديده الرشيدي

عائشه فهاد ناصر العازمى

منيره مجبل عبدالرحمن ناهض

فاطمة عبداللة عايض الهاجرى

مزنه خالد مخلد . الديحانى

هند عبد الله احمد الخلف

نور جاسم حاجي الكندري

شريفه سعد مطر المطيرى

ايمان طارق قاسم عبد الكريم

روان ناصر عبدالكريم اليعيش

بشاير شقاحى صعفق الظفيري

زينب جاسم محمد المتروك

ريم محمد شارع الضفيرى

منال محمد صلال . العنزى

صفيه محمد عيسى . الصفار

علي محمد كميل الفضلي

جوهره اياد رمضان مشاري غلوم

عبد الله عبيد عبد الرحمن الشريف

فهد مفلح سعد صفوت العازمى

شيخه عبد الله محمد السعيدى

عبير لافى محمد العازمى

اسما غازي مشعان الديحاني

نوره نهار مفرج المطيري

امل عبد الله عيسى المطيرى

عبد الوهاب وليد عبد الوهاب الحداد

ايمان سلمان طراد المطيرى

نوره ابراهيم يوسف احمد بلال

زهراء ناصر موسى الهزيم

مشاعل فهد حسن العجمي

ابراهيم محمد ابراهيم بوهندى

ريم فهد علي المطيري

شمايل عادل سالم المحمود

دلال راجح ذعار . الدوسرى

سالم عايد سعدى الشمرى

غاليه تركى غنام المطيرى

يوسف يعقوب يوسف عبد الله

تهاني شخير محمد المطيري

سكينه عبد الصمد غلوم محمد حسين

يعقوب محمود حسين الاستاذ

سطام محمد عبد الله المرى

جويرية ابو بكر علي محمد

رحاب فلاح سليمان الهطلاني

مشعل بداي غلاب الديحاني

ناصر بدر ناصر الشطي

منيره عبدالله مطلق السبيعى

الهام محمد شريده العازمي

احمد محمد احمد الكندرى

هدى عبد القادر حسن ابراهيم

غنيمه شملان عبد الله المطيري

حبيبه راشد عبد الحسين الفودري

جابر عبد الوهاب جابر الجابر

اشواق محمد دهام الرشيدي

شهد على مرضى العنزى

أنوار جاسم محمد الخلفان

محمد عبد الرحمن محمد سعد الحليله

شوق يوسف عبد الرحمن البريكان

بدر احمد حمدان المطيري

الهنوف فهد محمد فراس

ابرار ابراهيم عبد الحميد احمد

دلال عبد العزيز عبد المحسن الدعيج

دلال عبد الله هميجان العتيبى

تهانى محيا عمر الرشيدى

رائد مشرف حسن العجمى

حصه عبد الرزاق عثمان مطر

مريم فهد حمود العتيبي

راشد سيف الدين عبد الله السيف

نوره ذايد رشيد . الظويلى

ريم سعد هبر الفضلى

الجوهرة ناصر هيف بنيان

وضحه سعود عامر العجمي

مريم مبارك فهد العجمى

ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

نوف فيصل سعود العتيبي

سارة محمد سالم الدوسرى

محمد عبدالله سويلم العنزى

عبد العزيز علي فلاح العازمي

عوض صفاك عوض العنزى

عيسى عدنان محمود خشاوى

نوف زيد مبارك العلي

محمد خالد عبدالله الديحانى

عمر اسامه جاسم العصفور

عبد الله غنيم على الزعبى

عبد الرحمن ناصر عايش العازمى

ساره وليد عبدالحسن حجى على

فاطمه حمد سالم الناصر

هنادى عشوى حميد العنزى

عبد الله خلف مطلق الرشيدى

شافي طارق ابراهيم الهاجري

يوسف يعقوب يوسف القلاف

محمد عبدالناصر محمد السنان

فواز فرحان سعود . المطيرى

احمد زيد على الحربى

اسماء ذعار فهيد فهاد

مشارى محمد صالح الرومى

زينب احمد عبد الله الصيرفى

وسميه سعد جابر الجعيدى

موضى مناحى محمد المطيرى

بدريه فوزى خالد العدسانى

دانه خشمان محمد . الهاجري

ابرار ناصر عبدالله العقيلي

بشاير نايف ناصر العصيمى

عبد الوهاب محمد يوسف العبيد

ساره ابراهيم احمد القطان

حمود فهد مجبل . المسانع

افراح عبد الله احمد العبيد

امنه محمد ابراهيم الدمخى

دلال محمود ناصر التميمى

حسن عيد عبدالله الرشيدى

خلود خالد مجبل سبيل

خالد مبارك سعد الدوسرى

رشا عبدالله ابراهيم الرشيدي

امنه محسن بادى الفضلى

راشد احمد فهد الرشيد

وزارة الشئون الإجتماعية

عبد العزيز زيد انويديس الحسينى

نوره مجاهد صعصيع العنزي

محمود شاكر عبد الوهاب العوض

ناديه عبد الله شحاذ الثواب

نايف عراك عنتر الظفيرى

سالم محمد سالم الحريص

عبير طارق أحمد الجلاهمه

انفال ماجد عبد اللطيف اللهو

عائشه عبد الهادي محمد العنزي

هبه عواد مضحي الغريبه

شريفه عدنان عبد الله القحطانى

عائشه أحمد عبدالله العوضي

دانه باسل مكى العبد الرحيم

عائشه جلوى محمد الديحانى

ملوك نواف مقبول العتيبى

وفاء ساير غانم . الرشيدى

الطاف بدر موسى البلوشى

سعاد يعقوب عشبان . العنزى

عائشه فهد احمد الشامي

انفال هليل حفر الجميلي

بشاير براك عرنان العنزى

يعقوب يوسف غالي الصليلي

اسماء جابر درعان العازمى

وزارة الصحة

هند عيد مرزوق العازمى

ناديه مهدى منسى سلامه

نواف عبد الله على المطيرى

بدريه قبلان مهنا العتيبي

عائشه عبدالمجيد احمد عبدالله احمد

محمد خالد حمد المطيرى

بلقيس فيصل صالح الظفيري

عبد العزيز بدر محيل الضفيرى

على راشد فدعوس المطيرى

نجله فهد مبارك العازمى

مى حاضر مناور . الرشيدى

العنود مهدى زيد مبارك

فاطمه راضي حماد الشمري

شفاء عبد الرحيم حسن غريب

اماني عبد الله حمد العجمي

الطاف هندى تركى المطيرى

دلال مرشد براك المرشاد

شريفه بطي حمد البطي بوطيبان

ابتسام مهدي زيد مبارك

ريم سعود بشير الشمري

مزنه هادي مبارك العازمي

اسماء محمد عبد الله الراجحي

فاطمه مبارك محمد العازمي

ريما عساف مناع الدوسري

الهنوف عناد ضيدان الشمرى

يوسف مشعل مبارك الديهان

زهره حميد ناصر القلاف

خلود ناصر صقر العتيبى

خالد لافى زايد الديحانى

نور احمد عبدالعزيز محمود بوشهري

امل ذابح حمود الشلاحى

تهانى محمد راشد العمر

نوف حامد صغير الشمري

أوضاح خالد مصبح الشبو

شمه مسلم مفرح حزمان

مناير سعد عايش المطيري

اشواق غلاب جزاء العازمى

سوير هادي شافي العجمي

خزنه محمد غميض المطيرى

منيره عيد حمود العازمى

نفله عبدالله محمد السبيعى

عثمان عوض مشحن العنزى

مبارك سالم عايض الوهيده

فهد براك فالح متروك

محمد فهيد فهد المطيرى

ساره سليمان سالم العتيبى

امينه رفاعى بندر المطيرى

سليمه عبد الله فلاح الرشيدى

فالح سالم فالح . الملعبى

رقيه خالد عبدالهادى . الجاهلى

خلود صلف مزيد المطيرى

منيره مرزوق فراج فهد معتقه

احلام ضيف الله معيتق الرشيدى

ساره سالم سعد العازمى

دلال عبد اللطيف محمد سويدان

صالح محمد عويضه العجمى

لطيفه ناصر ابراهيم النخيلان

فجر عادل عبد الله المعتوق

جاسم محمد مبارك العازمى

سعود مبارك دعسان . الشمرى

فايز براك عطا الله العازمى

عبدالعزيز ناصر محمد المزين

خالد مجبل سعود العازمى

عبدالعزيز خليف سعود الماجدى

رغد مشاري عبد الله المطيري

أنفال فؤاد علي الشهاب

خالد محمد سعد المحيلبي

الهام عبد المحسن محمد قمبر

أحمد عبد الرحمن فاضل العازمي

نواف عبد الله مجبل الجعيب

زينب عماد احمد سلمان

نوره مجبل مبارك العازمى

عبيد محمد عبيد العجمى

خالد مساعد عبدالمحسن العيد

غدير ذريع نزال الهاجري

مريم جلوى محمد العجيرى

عائشه جمال ناصر الرويح

ناصر نايف محمد . الرشيدى

دلال زيد عبد الرزاق الخبيزى

ساره سالم مرزوق العازمى

مروه محمد حسين أكبر

فهد محمد ماجد الفغم

هاجر محمد مساعد المجرب

امينه وليد محمد الهجرس

عذبي سليمان سفاح الظفيري

عبدالله سالم عبدالرحمن المطيرى

حنان نايف شحنان الشحيتاوى

لولوة فهد عبدالرحمن العمهوج

احمد سعد حمد الخالدى

مريم ماجد محمد ماجد المرزوق

منيره عبدالعزيز عبدالله البراك

اسماء نبيل محمد عبد السلام الشعيب

بشاير عيسى عبد الله العليم

مشارى فيصل خالد السعيد

هنوف مذكر سعود المطيرى

احمد خميس حمدان . سالم

فهد يوسف عثمان الفيلكاوى

ايمان عبد الكريم على الجدى

جوهره ناصر حماد العجمى

مريم بندر غازي محمد

بدر ظاهر سندى الرشيدى

ابرار خدعان شبيب العازمي

عائشه عماد عبد العزيز العسكر

ناصر حمود فالح الحتيته المطيري

بشاير محمد شامان العنزى

فاطمه فوءاد عبدالله العطار

فاطمه على اسماعيل مندكار

علي فهيد علي العازمي

ريم يعقوب يوسف المطاوعه

صلاح محمود ياسين الشطى

امينه صالح احمد الانبعى

صايمه محمد لطيف كريم

سند على سند الديحانى

شيخه مفرج محمد المطيرى

عبد العزيز صقر شبيب الرشيدي

ساره عبدالمطلب جواد احمد

غاليه سالم احمد بوغيث

فاطمه عارف عبد الرسول البغلى

كوثر حسين جاسم القلاف

فارس عبد الله عيد الشريع

فهد وليد خالد الخرجى

عبدالله هادى عبدالله العجمى

أحمد مشعل فراج المرشاد

فاطمه محمد شاه على

دلال دغيم عوض الديحاني

تحرير مرشد راشد نويفل

عبد العزيز ارشيد راشد الهيلع العازمي

روان سمار فالح العتيبي

صالح مرزوق رجعان الصواغ

فيصل عبد الله هلوه العازمى

محمد عبدالله براك العازمى

مريم محمد سالم صالح الحيمر

مطلق حجى فالح العازمى

عبد العزيز عبد الله محمد الرشيدى

فاطمه محمد حميد حسين

فيصل لافى ضحوى العازمى

منيره فايز فالح العجمي

ماجد ناصر يحيى العازمى

فيصل محمد فهاد القحطانى

عبدالله فهد خالد . العنزى

مبارك على مبارك العازمى

فرح ناصر فهد العيسى

وفاء طارق حمد الشطي

هبه عدنان عبدالرحمن الحمود

مريم عبد الله حمد الغانم

عبد الله راشد سلمان العازمى

عبد العزيز هذال نصار الشمري

عبدالله احمد صالح الحمود

عبدالعزيز فرج علي العجمي

هديه اسود فرحان العنزى

مناور سعد مناور المطيري

سعد مهنا سالم الرشيدي

نوال عبد الله مزيد المطيرى

عبد الله حمد سليمان الصقعبى

هاجر يحيي عوض شلاش

عبد الله خالد سعد الحيلان

ناصر فيصل محمد الصعيب

سلمان مبارك سلمان السعيدى

مى فالح محمد سالم العجمى

فهد جريان سعود العازمى

مرزوق عيد حمود العازمى

نور عيد سعود عطيه

ندى عبد الله فالح عبد الله

لجين عبدالمطلب عبدالله السيد عمر

فهد خالد عبد المحسن الصانع

مريم خليفه سالم سعد الشالح

سيف سعد فرحان شخيب

بشاير احمد خليل الخليل

فجر باسم عبدالرسول دشتى

غذيه سجدي سعود الرشيدي

عائشه عواد مضحى الفضلى

فاطمة ساير فلاح العنزي

حصه انور محمد . العصفور

عبد اللطيف خالد عبد الله الخزي

محمد ثامر خلف البرازى

فهد فارس وسمى الظفيرى

اسرار ماجد نجم . الفضلي

جميله عبدالله نجر سلطان المطيرى

يوسف محمد سالم العازمي

مشاري شعبان محمد العنزي

عبد الله طليحان عكاش العنزى

مشعل سند مليح العنزى

هديل عبد الله محمد الكندرى

جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

زينب علي مدلول الصليلى

امل سليمان محمد الصانع

وضحه دغيم محمد الزعبى

افراح ضاوي عبيد العتيبي

ضحيه جديع عواد سعد

ريم عايض عايد الدرزي العازمي

منى غامد هويدى الفضلى

ساره ناصر فالح الهاجرى

شهناز محمد سعيد الاسمر

فاطمه حسن صياح مسفر

دليل محمد صويان العجمى

ايمان محمد على ميرزا

حمد على جابر المري

عبد الرحمن أحمد يوسف الشطي

سعد جعفر عامر الهاجرى

فيصل عوض سلامه العازمى

منال احمد حمد الخضر

سليمان يوسف احمد الدريعى

محمد فلاح ناصر العازمى

تحرير خالد محمد . الظفيرى

عبد العزيز صنيتان متعب المطيري

أحمد مطر سعيد المطيري

عبد الله فيحان عبيد المطيرى

ناصر محمد عيد البريكى

فهد ماضى فهد العازمى

بدر حمد معجب العجمى

مايك غسان محمد زين

شوق احمد ثوينى ثوينى

عزام عبد الهادى محمد العجمى

فهد عادل فهد الغنام

حمد سالم ثقل الرشيدى

سالم صباح سالم الصباح

فارس عبيد فليفل الداهوم

فاطمه الزهراء عبد الرضا يعقوب جراغ الحداد

فضيله عبد الله هاشمي مرواني

عيد جابر عيد العازمى

منصور عياد فهد الشمرى

سلمان راشد سلمان العازمي

دعيج خليفه حمد الخضر

رفاعى مفرح عبد الله الهرشانى

زهره عبد الكريم ملا حمد الطيار

محمد عويضه فهد المطيرى

عبدالعزيز عيد فالح العازمى

جاسم امين جاسم العوض

فجر محمد مبارك خلف السالم

ضارى عبد الله هاشم العوضى

فرج عبد الله فرج الرشيدى

عبدالرحمن نامي مفلح النامي

ساره دحام حميد الشمرى

نادر ضحوى بركات . الديحانى

احمد محمد صالح العازمى

عبد الله فهد مصبح العازمى

منيره نعير فالح الهاجرى

ملوك صالح احمد بولند

فيصل عبد العزيز أحمد المقهوى

محمد مصبح ناصر العازمى

هديل عبد الهادى عبيد المسعود

سعود حمود هايف العتيبي

سعد سالم طلق العازمى

عادل حمود فهيد العازمي

سعاد ياسين مزعل الشمرى

محمد عبد الله مسلم الهديه

محمد شريده عتيج العازمى

وزارة العدل

خالد على عبدالوهاب على المهينى

يوسف سليمان محمد السدانى

بندر محمد صلفيج المطيري

أنوار مشعان حجرف العتيبي

ديمه فواز عبد الله الديحاني

نوره محمد ملحم الدوسرى

موزه بدر ثويني الثويني

مريم سالم فالح العجمي

سلوى محمد حماد العازمى

افراح صحين هلال العازمى

عبدالله قاسم عبدالله . الحداد

بدر سعد حمد العازمي

بدر بندر ضيف الله عامر العتيبي

طلال مشعل عبد العزيز الحربى

احمد منصور فهد المطيرى

حصة عباس عبد الله القطان

نوره عزيز عبد الرحمن العتيبى

محمد حمود حامد العازمى

محمد فلاح محمد المويزري

فواز زايد حميد العازمي

تركى فؤاد فايد الرشيدى

نوره محسن ناصر العكشان

ابتهال محمد حمود الحربي

خالد بدر خالد الصواغ

مها أحمد سالم الحريص

عيسى عبد القادر محمد طالبى

منار جاسم جاسم احمد الذكر الله

زهراء ابراهيم سامي جوهر

سيف عبدالعزيز حاجى محمد عبدالهادى

منار وليد عبد اللطيف الرويح

محمد حسين محمد المطيري

محمد سعد فهاد الملهوف

فهد خالد محمد العجمي

محمد جاسم محمد الفريح

يوسف محمد فهيد العتيبى

نوره عبد الله مدوس الدوسري

أحمد خالد مجبل المطيرى

محمد خالد جهجاه الرشيدى

عبد الرحمن عبد الله مرزوق الجلاوى

فاطمه عبد العزيز مشارى العوده

أفراح ترحيب خالد المطيري

دلال محمد ابراهيم الكليب

يعقوب يوسف يعقوب المضاحكه

مشاعل فهد دخيل العتيبى

محمد عوض راشد الهطلانى

منيره مبارك سلمان حماده

مشاعل فالح دليم العازمي

عبد العزيز فهد عبد المحسن الخميس

محمد راشد سالم العجمى

صالح جاسم محمد جاسم

نوف نواف عبيد عوض

ساره مناحى شريد المطيرى

فاطمة مبرد مبارك العازمي .

شروق احمد حسن الكندرى

مساعد احمد حسين . الرامزى

لولوه عبد العزيز خالد المسباح

أمل فهد هزاع الحربي

فريح صباح فريح العنزى

حمود فهد عبدالله العازمى

قصى خالد محمد الفرج



وزارة الكهرباء والماء



مريم فهد سعود الدوسرى

اوراد عبد العزيز عساف الجدى

أريج صالح سعيد ناصر

مريم فهد الدباغ العازمي

عبد العزيز رياض عبدالعزيز الحصان

موسى مياح جزا المطيرى

نوره فلاح محمد الهاجرى

فاطمه احمد مرزوق السحيب

محمد صالح عايض العجمى

شروق علوش مفرج المطيرى

ريم اسحق عبد الغنى عبد الكريم

ابرار حسين على مذكور

هيا هادى عايض الدوسرى

عبد العزيز سعود سعيد المطيرى

فهد عبد الرحمن على البشر .

فهد بخيت شبيب الرشيدى

أحمد تيسير شمروخ الشمرى

احمد فلاح مفرح الرشيدى

نوره حمد جاسم احمد الشطى

خالد عثمان جاسم العنزي

فالح سعود سعد العتيبى

بدر احمد مشعان . المشعان

عبد الله عبد الرحمن عبد الله الكندرى

يوسف محمد حسين اتش

مسلم فالح مسلم العازمى

عبد الله محمد عبد الله الجسمى

محمد مساعد سعيد الديحانى

خالد مشارى فالح النويعم

مبارك غافل زايد فرحان العدواني

ابراهيم مطلق ركابى الضفيري

فارس محمد احمد الوقيان

هزاع مطلق محمد الصانع

مشعل بدر ساير الشمرى

فاطمه عادل باقر معرفى

خالد ناصر حمد بولبقه

يوسف حمد محمد المهنا

سلطان تركى سلطان المطيرى

ناصر علي فهيد فالح الهاجري

محمد حمود سعود السبيعى

منار سعدون عجيل الخالدى

محمد علي سيد مرتضى القزويني

مشعل ضياء مهدى الكاظمي

حمود مرزوق مضحى الغريب

على سعود على العجمى

حصه زيد على المرى

خالد غازي عبد الله الديحاني

محمد احمد حسين العجران

فايز حوفان مطلق الرشيدى

يوسف مروان عبد الجليل البحرى

سعود على مشعاب سحلول

شهد هاني اسماعيل عبدالكريم الانصارى

محمد عبد الله محمد الخليفي

علي يعقوب يوسف الياقوت

عمر عبدالله فلاح الهاجرى

خالد مشل كمعان لافى

منصور سهيل مبارك فهيم

ناصر خالد جاسم الصانع

عزيزه جمال ناصر المعيلى

نايف مشعل نايف العجمى

ريم مجبل افنيطل البحا

امل مطر معتق المطيرى

نوره عيد عتيق الحربي

شهد علي حسن دشتي

منيره عبد الهادى مهنا العازمى

نواف بدر محمد الجويسرى

وفاء عبدالله علي المنصوري

فاطمه محمد ماجد بوطيبان

مريم خالد غازي العدواني

مها عبد اللطيف محسن العنزى

امجاد فواز عويض مقذل الديحاني

ساره على عويض المطيرى

منى سالم ابراهيم المرزوق

انوار جبل محمد العجمى

زهراء محمود حاجى غلوم رمضان

شيخه محمد حربى اللميع

شريفه عبدالله عايز المطيرى

مجد محمد عامر المري



وزارة المالية



محمد على مختار الصراف

عبدالله احمد فرحان العنزى

ايمان عبد الله سمران المطيرى

شبيب فهيد عصفور العجمي

مناور فهيد مجبل العازمي

عبد الله لافى حمد العازمي

عبد الله عبدالهادي مبارك العجمي

حمد سالم محمد الهران

احمد لافي مطلق العازمي

احمد عيسى عبد المجيد حبيب

غريب مجبل مسفر . العنزي

عهد نايف بداح المطيري

فهد مشعل فالح الدماك

مشارى متعب ماجد المطيرى .

على فاضل عبد الله العلى

فواز نصار جريس العازمى

على حسين على الغيث

يوسف فيصل غازى العتيبي

يوسف محمد موسى الحريص

خالد غليفص فلاح . العجمي

على حسين طارق الشاهين

على ناصر محمد الجفيره

محمد نواف سعد المفرح العازمي

انفال عادل يوسف حسن

مها احمد سيف الزيد

نجلاء خليفه مجبل ناصر

مى حمود حسين العازمى

منيره على ناصر العجمى

روان بدر عوض العتيبى

أسماء هزاع رهق السليمانى

نوره مبارك محمد العجمي

ساره احمد على ملا حسين

رفيعه عيد بادي العتيبي

صيته ناصر برجوس العجمي

نور مخلد سعود العازمى

حسن بدر حسين القطان

احمد عبد العزيز شاكر صالح

متعب صباح محمد . الشمرى

ساره ناصر عبد الله الديحانى

امانى زيد سيف المطيرى

دلال متعب سعود المطيري

أمل عادل ناصر الشطي

نوف عبد الله سعد الرشيدي

أسماء فالح مطلق العازمى

خالد عادل مبارك بذال الرشيدي

عبد الله احمد مطلق العازمي