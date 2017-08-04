بشرى شعبان

قالت نائب مدير عام قطاع الخدمات الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.نادية آبل ان الهيئة تدرس تسهيل وتطوير الخدمات والمعاملات التي تقدم للأشخاص ذوي الاعاقة مع وزارة الصحة.

واشارت خلال اجتماعها مع ممثلة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة عايشة الحمر الى انه تمت مناقشة القضايا المتعلقة بذوي الاعاقة والتي تحتاج إلى التعاون بين الجهتين لاسيما فيما يتعلق بالتقارير الطبية التي تطلب من قبل «الهيئة» عن المعاقين سواء في حال طلب التقدم لتجديد شهادة اثبات «اعاقة» او التقدم لطلب موعد للعرض على «لجنة طبية» على ان تكون هذه التقارير حديثة وبناء على فحص جديد للمعاق.

وقالت ان عمل اللجان الطبية داخل الهيئة يتم من خلال إعادة التقييم أو فتح ملف لأول مرة، فالتقارير التي تعطى للمراجع يتم فيها تشخيص دقيق للحالة على شكل نقاط اساسية ومهمة ومختصرة بشكل واف وواضح، الامر الذي يسهل على الطبيب داخل اللجان البت في الحالة وابداء الرأي.

واقترحت آبل التسهيل على المعاقين مثل توفير اللوحات الارشادية وملصقات ارضية لفئة المكفوفين بالمستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات.



بالاضافة إلى توفير الشاشات الارشادية لفئة الصم والبكم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة وجمعية الصم والبكم من خلال تقديم من يقوم بتسجيل هذه الارشادات بلغة الاشارة.

وبدورها اكدت عايشة الحمر على تعاون وزارة الصحة مع «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة» والتنسيق لتقديم اي مساعدة تخدم هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا في المجتمع.