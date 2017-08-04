باهي أبوالعلا

أشاد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بالإنجازات التي حققتها مشاريع البرنامج لتدريب طلبة الجامعات والكليات ومعاهد التعليم التطبيقي والثانوية العامة خلال فترة الصيف.

وقال خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من دورة التدريب الصيفي للطلبة والذي أقيم أول من امس ان اعداد وتنظيم هذه الدورات التدريبية للطلبة والطالبات يهدف إلى غرس مفاهيم أهمية العمل بالقطاع الخاص لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة لهذا المشروع، وذلك ضمن جهود البرنامج المتعددة لدعم وحماية الشباب الكويتي العاملين بالقطاع الخاص وتوفير كل الإمكانيات البشرية من مختلف التخصصات الدراسية.

وأكد ان نجاح تجربة التدريب الصيفي عبر تفاعل العديد من المؤسسات الخاصة بالتعاون مع البرنامج حيث بلغ عدد الشركات المتعاونة مع البرنامج 200 شركة من مختلف التخصصات، كما بلغ عددهم ما يقارب 56 جهة حيث تم توفير 3059 فرصة تدريبية ميدانية خلال الصيف الحالي، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين تم تدريبهم منذ انطلاق المشروع 10662 طالبا وطالبة، وهذا دليل على نجاح ما طرحه البرنامج في هذه الدورات والتي ساهمت بشكل كبير في تغيير مفاهيم العمل لدى شباب الكويت إضافة لما يقدمه البرنامج من دعم مالي للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح أن الدورات التدريبية حققت نتائج إيجابية بدأت في ايجاد مكانها في اسواق العمل ومؤسسات القطاع الخاص، حيث بدأ العديد من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية بالتوجه للعمل في القطاع الخاص الذي يحقق أهدافهم وطموحاتهم بعيدا عن العمل الحكومي الروتيني.

من جانبه، أشاد مراقب التدريب بإدارة تنمية القوى العاملة ببرنامج اعادة الهيكلة، طارق الكندري بالتعاون بين المسؤولين في الشركات الداعمة للمشروع والتي قامت بدعم الطلبة والطالبات خلال فترة التدريب، مؤكدا انها وفرت لهم كل السبل للنجاح.