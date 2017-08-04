لميس بلال

انطلقت مساء امس الاول فعاليات الحملة الوطنية «ضي الشهيد» والتي اقيمت لاحياء ذكرى الشهداء الابرار في حديقة الشهيد والتي تستمر فعالياتها خلال شهر اغسطس.

من جابنها قالت مسؤولة متحف الذكرى في الديوان الاميري بشاير العواد: ان متحف الذكرى هو احد متاحف الديوان الاميري في حديقة الشهيد والذي يوثق الهوية الكويتية من خلال المعارك التاريخية التي مرت بها الكويت والتحديات التي مر بها سكان الكويت، وبطولات الاباء والاجداد والتي تسلط الضوء على الوحدة الوطنية الكويتية.

واوضحت ان المتحف يتكون من اقسام عديدة حيث انه اول متحف في الكويت يستخدم التكنولوجيا الحديثة حيث ينقسم الى قسم المعارك مع شرح مفصل للاحداث التاريخية، بالاضافة الى صرح الشهيد التابع للمتحف والذي تمت اضاءته في يوم 2 أغسطس للسماء «ارواحنا الثمن والمجد للوطن».

مضيفة ان الهدف من حملة «ضي الشهيد» هو إنارة عقول الجيل الحالي بما قدمه الشهداء للوطن، كما تصاحب هذه الحملة مجموعة من الانشطة والفعاليات الثقافية والجولات اليومية في متحف الذكرى، ومن ضمن الانشطة ورشة عمل للفنان كريم جباري، قراءة كتاب السلام الداخلي للكاتبة فاطمة العوضي بالاضافة لعمل فني يحيي ذكرى شهدائنا الابرار مقدم من المهندسة نوف الميال.