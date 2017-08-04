فرج ناصر

«مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والذي يقع في منطقة صبحان أصبح جاهزا للتسلم وتم تشكيل لجنة لذلك» هذا ما أكده الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية لدى وزارة الأشغال العامة م.غالب شلاش خلال الزيارة الموقعية للمشروع، مؤكدا جاهزية المشروع للتسلم بعد اكتمال الأعمال الإنشائية والبدء بإجراءات تشكيل اللجنة للتسلم ليتم فحص المبنى والتأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية ليبدأ باستقبال موظفي قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة.

المبنى يتكون من ثلاث كتل رئيسية تشكل مثلثا قائم الزاوية الأول هو المبنى الرئيسي وممثلا بخمسة أدوار وسرداب والمبنيين الآخرين للمختبرات أحدهما للإنشاءات والآخر للطرق لفحص واختبار المواد، مع مراعاة توافر مساحات مستقبلية في حال الحاجة للتوسع وموقف سيارات سطحي وسرداب أيضا يتسع لـ 800 سيارة، ويتميز المبنى بأنه تم اختيار زجاج الواجهات بمواصفات تعمل على خفض الحرارة ولكن تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية وتم عزل واجهات المبنى بطبقة من العازل الحراري واستخدم نظام إدارة المباني الذي يعرف باسم BMS للتحكم في تشغيل وإيقاف الأنظمة الالكتروميكانيكية للمبنى علما بأن تكلفة المشروع تصل لـ 11.300.000 دينار، كما يمكن مشاهدة المبنى بشكله الهرمي المميز من الجو عند الوصول الى مطار الكويت.