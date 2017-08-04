محمد راتب

أعلن رئيس جمعية الوفرة الزراعية التعاونية المعين عقل حربي السعدي أنه تم تلافي العديد من ملاحظات تقرير اللجنة المشكلة بالقرار 117 لسنة 2016 الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين، حيث حرص مجلس الإدارة منذ توليه مهام إدارة زمام أمور الجمعية في اول يونيو 2017، على وضع استراتيجية متكاملة تهدف الى النهوض بالمركز المالي ورفع كفاءة العمل الإداري والفني بالجمعية.

وأوضح السعدي خلال مؤتمر صحافي بحضور أمين الصندوق مفلح مبارك العنزي ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالحكيم عامر، ومقرر اللجنة المالية والإدارية طلال مرزوق الصواغ وعضو مجلس الادارة ناجع العجمي أن من أبرز الملاحظات التي تم تلافيها القضاء على العمالة الهامشية، إيقاف منح السلف والقروض للعاملين، ووقف صرف البدل النقدي مقابل مخصص الاجازات، واستحداث قسم جزيرة الاجبان في الأسواق المركزية، وتقنين أوجه المصروفات العامة، بالإضافة إلى تطبيق قرار وزارة الشؤون الخاص بتنفيذ الجرد الآلي مع التأكد بأن كل الأصناف والسلع الموجودة في الجمعية عليها «باركود»، وكذلك إيقاف جميع العقود المخالفة لقانون التعاون 118 لسنة 2013 وتطبيق الكادر المالي الموحد الصادر من الشؤون. وقال السعدي إن مجلس الإدارة فوجئ بانخفاض المبيعات عند تسلمه زمام أمور الجمعية حيث تم التنويه من قبل المدقق الداخلي بان مبيعات الجمعية انخفضت 150 الفا و217 دينارا من أول يناير 2017 الى نهاية مايو 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، مما قرع ناقوس الخطر لدى مجلس الإدارة، حيث سارع الى وضع خطة تسويقية تهدف الى كسب ثقة المستهلكين.