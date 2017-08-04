أكدت السفارة الايرانية في البلاد ان البعثة الديبلوماسية لا تملك الصلاحية لإصدار جوازات ديبلوماسية وانها ليست من اختصاصاتها.

جاء ذلك في رد للسفارة على ما نشر في «الأنباء» بعدد الثلاثاء 1 أغسطس نقلا عن مصادر امنية بخصوص استخدام بعض المدانين بقضية العبدلي جوازات سفر ديبلوماسية صدرت من سفارة جمهورية ايران الاسلامية في دولة الكويت وبأسماء ايرانية.

وأعربت السفارة في ردها عن أسفها واستغرابها ودهشتها من نشر الخبر المزعوم، مؤكدة ان الخبر غير صحيح. وتساءلت: «كيف غادر البلاد من ليس له ختم الدخول والاقامة في جوازه، وذلك من المنافذ الرسمية دون التعرف على ما يستلزم حضوره كديبلوماسي في البلاد؟»