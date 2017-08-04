مكتبتي





كيف ندفع للعم خليل؟

أراد نبيل وعمر العمل لأسبوع واحد كي يجمعا مالا يكفيهما لشراء طبلة ومزمار، حتى يشاركا في حفلة موسيقية لأبناء الحي.



قصدا دكاكين الحي ليعملا في إيصال الحاجيات والسلع إلى المنازل، لكن رفاقهما كانوا قد سبقوهما لذلك العمل.



عندها قصدا بائع المثلجات ليساعداه في البيع، فأعطاهما علبة مبردة ليبيعا أعواد البوظة بين المنازل وفي الملاعب، ويدفعا له بعد البيع.



باعا بعضها والباقي ذاب من شدة الحرارة لأنهما نسيا العلبة مفتوحة والتهيا باللعب.



إنها ورطة... ما العمل؟ عليهما أن يفكرا بسرعة لتجاوز المشكلة، وإيجاد الحل المناسب، فقررا صنع (البوشار) في المنزل وبيعه ضمن أكياس صغيرة.



وهكذا كان، وباعا كل الأكياس وجمعا ما يكفي من المال.

تأليف: مارغو صوايا خوري، رسم: رامي زكريا، نشر: دار أصالة.



أنا أحاول

«غوريلينو» غوريلا صغير يحاول كسر جوزة هند بنفسه.



حاول أبوه مساعدته بكسرها، لكنه رفض المساعدة.



حاولت جميع حيوانات الغابة تقديم مساعدتها كل على طريقته: الفيل يكسرها بخرطومه، التمساح بفكيه، الزرافة بركلة من حافرها والنسر برميها من علو...

في النهاية لم يقبل غوريلينو كسرها إلا بالاعتماد على نفسه، فابتكر جهازا من أغصان الشجر والحجارة الصلبة، يشبه فكي تمساح، وقفز عليه من عل فكسر الجوزة..

القصة من تأليف ورسم: بولو فريز، وترجمة ونشر: دار أصالة.

اختلاف وصداقة

غدير فتاة صغيرة، كل ليلة تحكي لها أمها منى قصة لتغفو.



ذات ليلة جاءت أمها بكتاب ضخم هو ألبوم صور لها من أيام الطفولة، وقصت لابنتها قصتها هي وصديقتها الحميمة «ماري».



منى وماري صديقتان حميمتان منذ الطفولة، رغم أنهما مختلفتان، فكل واحدة من بيئة مختلفة وبمعتقد ديني مختلف.



لكنهما لم يجعلا من الاختلاف سببا للتباعد، تلعبان معا، وتذهبان معا إلى المدرسة، وتجلسان قرب بعضهما في الصف، وتتبادلان الهدايا في أعيادهما المختلفة...



كان لدى ماري ببغاء لطيف يردد العبارات والكلمات التي يسمعها، منى وماري تستمتعان باللعب مع الببغاء.



ذات يوم حزنت ماري لأن الببغاء خرج من قفصه واختفى.



جاءت منى لتساعدها في البحث عنه، فوجدتاه في الحديقة على غصن إحدى الأشجار.



فعرفتا أنه يكره القفص والعيش وحيدا ويريد البقاء في الفناء الفسيح.

القصة من تأليف: نداء فتحي قناديلو ورسم: أحمد عادل بيروتي.



لمن هذه البيضة

تجد الدجاجة بيضة غريبة بين بيضاتها المعدودات.



تحملها وتخرج باحثة عن صاحب هذه البيضة بين حيوانات المزرعة.



لكن لا الحصان ولا النعجة ولا الضفدع تعرف إلى هذه البيضة.



حين فقست البيضة خرج منها حيوان غريب له قوائم مختلف عن الصيصان، فتقدمت سلحفاة وأعلنت أبوتها لهذا الحيوان الغريب.



رحبت بها الدجاجة متعاطفة ومتقبلة اختلافها عن البقية، إذ لا يجوز أن يكون الاختلاف سببا للتباعد والنفور.

القصة من تأليف ورسم: كارولين حمادة.

أبنائي الصغار

إعداد: د.طارق البكري

الصدق

الصدق من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان، فهو يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.. فما أجمل هذه الصفة التي يستحقها من يتمسك بالصدق في كل الأحوال ولو على نفسه.. استمع يا صديقي إلى ما يروى أن طفلا يدعى أبا يزيد البسطامي توفي أبوه وهو صغير.. فباعت أمه جميع ما تملك فبلغ أربعين دينارا ذهبيا ثم أعطته إياها وأرسلته مع قافلة ذاهبة إلى الحجاز من أجل أن يتعلم العلم الشرعي هناك.. وكان عمره حوالي عشر سنوات وقالت له: عدني بأنك لن تكذب مهما كانت الظروف.. فوعدها بذلك.



وفي الطريق تعرضت لهجوم من قطاع الطرق.. وأخذوا كل ما في القافلة من أموال وأمسكوا بهذا الصغير.. وقالوا له: هل معك مال؟ فقال: نعم معي 40 دينارا ذهبيا!! فضحكوا وتركوه، وجاءوا بالغنائم إلى زعيمهم فقال لهم: هل بقي في القافلة شيء؟ قالوا: لم يبق شيء، لكننا سألنا غلاما صغيرا فقال: معي 40 دينارا ذهبيا، فقال لهم: وماذا فعلتم به؟.



قالوا: لم نصدقه، فقال: ائتوني به.. ثم قال له: هل معك شيء؟ قال: نعم معي 40 دينارا، وأعطاها له، فسأله: ما حملك على أن تعترف بما معك من نقود؟ فقال: وعدت أمي بألا أكذب ابدا.



عندها صاح زعيم اللصوص: أنت لم تنقض وعد أمك.. وأنا أنقض وعد ربي! ثم أحنى رأسه وقال: أعلن أني تبت على يديك، ثم أعاد إليه النقود كما أعاد جميع المسروقات إلى القافلة.



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قصة جميلة

احترام العلماء





كتبها: د.سعيد يهون

قبل بدء الإجازة الصيفية أعد أحمد العدة للدخول إلى المركز الصيفي لحفظ القرآن الكريم.



جهز حقيبة أمتعته وقلبه ممتلئ طموحا وإرادة لتحصيل أكبر حصة ممكنة من القرآن الكريم، ولم لا ختمه؟!

قبل أن يغادر البيت قال لأبيه: أبت.. بم توصيني حتى أنال بغيتي؟

تنهد الأب قليلا، ثم شرع يقول: بني.. قال بعض العلماء: من حق أستاذك عليك أن تتواضع له، وتحبه حب الفناء، ولا تخرج عن رأيه وتوجيهه، وأن تشاوره فيما تقصده، وتنظر إليه بعين الإجلال، وتعتقد فيه درجة المثال، ولا تكثر القول عليه: لم فعلت؟ وعمن أخذت؟ واحرص بني على أن تعرف حقه، ولا تنس فضله، وتحضر إلى درسه قبل أن يأتي، ولا تتقدم في السير عليه، وأن تدعو له بالبركة في حياته، وأن تصبر على صحبته، وتجلس بين يديه بسكون وتواضع واحترام.

واستمر أبو أحمد في النصح، والولد يستمع باهتمام وشوق: تصغي إليه وتنظر مقبلا بكليتك عليه، لا تعبث بيديك أو أنفك أو دفترك أثناء كلامه، تدفع الضحك والقهقهة والتثاؤب في حضرته، وتستأذن للدخول عليه أو الانصراف من عنده.

والزم أن تدخل عليه كامل الهيئة، متطهر البدن، نظيف الثياب، فارغا من الشواغل، حاضر القلب بذكر الله، عز وجل، وإرادة وجهه.

ثم قال: فإذا كنت كذلك نلت ما ترجو، فتسعد وتسعد من معك في الدنيا والآخرة.

حزاية

حكايات القرد «مونكي» والحمار «دونكي»

قصة: أيمن الشافعي









«مونكي» قرد ذكي معروف عنه المكر وسرعة التفكير... عكس الحمار «دونكي» فانه لا يملك ذكاء القرد «مونكي»، ولا يملك مكرا كمكره، ولكن له قدرة كبيرة على التحمل والصبر وطيبة القلب.

«مونكي»: صباح الخير يا صديقي «دونكي»

دونكي: انا مستاء من تصرفك بالأمس

مونكي: ماذا فعلت؟

دونكي: لقد جعلتني أضع رأسي في جحر كبير، وقلت لي إن به طعاما... لقد كذبت علي وخرج منه فأر كبير عض أذني وظللت تضحك طوال اليوم.

«مونكي»: ها ها ها... لا تذكرني لقد قفز الفأر على أذنك وعضها... ها ها ها

دونكي: إنه خطئي، لانني سمعت كلامك وصدقتك، إنك قرد مغرور، وتصرفاتك ستضعك في مواقف سيئة.

مونكي: لا يهم فذكائي يخرجني من مواقف كثيرة، وأتغلب به على كثير من المشكلات.

دونكي: حسنا الكلام معك لا يفيد، سأذهب لأبحث عن الطعام.

مونكي: وأنا سأتسلق الأشجار وسأذهب لأشرب الماء.









تسلق «مونكي» الأشجار حتى وجد الأسد نائما تحت شجرة كبيرة وحوله أولاده «أشباله» يلعبون.. والجو شديد الحرارة والجميع كسالى ونائمون.

تسلق مونكي بحذر فوق الشجرة وقام بإلقاء حجر على رأس الأسد النائم وقام بإلقاء الثاني ثم الثالث حتى استيقظ الأسد وكان غضبانا جدا... من أيقظني... من أيقظني، من يجرؤ على إلقاء الحجارة على رأسي وأنا نائم... صرخ بصوت عالي (زأر) فخاف أشباله وابتعدوا عنه.

ونظر يمينا ويسارا ليرى من تجرأ وألقى بتلك الحجارة، فسمع من يضحك فنظر إلى أعلى إنه «مونكي».

الأسد: يا لك من قرد مزعج أنت من أيقظتني من نومي.

مونكي: الحجارة سقطت على وجهك وأيقظتك وضحكت عندما غضبت... ها ها ها.

الأسد: ستضحك كثيرا عندما تكون بين أنيابي.

«مونكي»: وكيف ستصعد وتقف على تلك الأغصان فلن تقدر على حملك وستنكسر فأنت ضخم جدا.

الأسد: حسنا.. أنت ذكي ولكن سنرى.

قابل الأسد صديقيه الثعلب والذئب وحكى لهما ما حدث، وطلب منهما أن يفكرا في طريقة للإمساك بالقرد «مونكي».

الثعلب: عندي حيلة للإمساك به.. سأذهب لصديقه «دونكي».

الأسد: هيا تحرك وأحضره لي لنؤدبه فقد جعلني أضحوكة الحيوانات جميعا.

ذهب الثعلب سريعا وقابل صديقه «دونكي».

الثعلب: كيف حالك يا «دونكي».

«دونكي»: الحمد لله.

الثعلب: عندي شيء أريدك أن تحمله لي على ظهرك وتوصله إلى بيتي.

«دونكي»: وما المقابل.

الثعلب: سأجعل التمساح صديقي يحملك للضفة الأخرى من النهر لتأكل من الحشائش الخضراء الموجودة هناك والتي تحبها.

«دونكي»: وما الذي سيضمن لي التمساح فيمكن أن يغرقني في النهر ويقوم بالتهامي بعد ذلك؟

الثعلب: سأكون معك عند عبور النهر؟

«دونكي»: وهو كذلك؟

ذهب الثعلب مسرعا وأخبر الأسد بموافقة الحمار وأحضروا صندوق واختبأ بداخله الذئب وحمل «دونكي» الصندوق وبداخله الذئب على ظهره ومشى بهما.

وظل الحمار «دونكي» يسير و«مونكي» يراقبه من على الأشجار.

«مونكي»: ما الذي تحمله يا صديقي فوق ظهرك.

«دونكي»: إنه صندوق سأنقله لمنزل الثعلب.

«مونكي»: وما الذي بداخله.

«دونكي»: لا أعرف فهي أمانة لا أستطيع أن افتحها.

«مونكي»: ولكني يجب أن أعرف ما بداخله؟

غضب الحمار «دونكي» كثيرا وصاح فيه.. ابتعد عن طريقي فجميع تصرفاتك خاطئة.

«مونكي» سأفتح الصندوق عندما يقف «دونكي» ليشرب أو ليستريح.

ظل مونكي يتسلق الأشجار يشاهد «دونكي» وهو يسير بين الأشجار في الأسفل وعلى ظهره الصندوق الكبير.

وقف «دونكي» يلتقط أنفاسه وليشرب الماء فأسرع «مونكي» وأمسك بغصن الشجرة بقدمه وكان رأسه ويديه للأسفل حتى اقترب من الصندوق الموجود على ظهر «دونكي» وقام بفتحه وإذا بالذئب يفاجئه ويخرج من الصندوق بسرعة ويمسك به فصاح «مونكي» ماذا تريد أيها الذئب؟...

فرد الذئب عليه قائلا: أنا لا أريد منك اي شيء، بل الأسد هو الذي يريد منك الكثير.

قصة مصورة





هل تعلم؟





٭ المعلقات أو القصائد القديمة في الشعر الجاهلي كانت تكتب بماء الذهب.

٭ مؤسس علم الكيمياء هو العالم المسلم جابر بن حيان.

٭ أطول مائدة صنعت في إسبانيا سنة 1986 وبلغ طولها 2400 متر وجلس حولها 60 ألف شخص.

٭ أطول شنب في العالم طوله 259 سم لرجل من الهند يبلغ طوله 150 سم فقط .

٭ النمر الأميركي المرقط يصطاد فرائسه من الأسماك بكفه ذي البراثن.

٭ دودة الحرير ليست دودة وإنما هي يرقانة الفراشة.

٭ هنالك نوع من الجليد لا ينصهر بل يتبخر، إنه الجليد الجاف.

٭ الأطفال البدينون في سن المدرسة يأكلون أقل من أقرانهم النحيلين.

٭ حاسة الذوق لدى الفراش توجد في أرجلها الخلفية.

٭ ريشة الطائر هي أقوى تركيب حي إذا ما قورنت بوزنها وقياسها.

٭ وجه الدوارة (دليل اتجاه الريح) يكون في عكس اتجاه الريح.

٭ الإنسان على القمر يظهر لناظره من نصف الكرة الجنوبي مقلوبا رأسا على عقب.

٭ الأفعى تسمع الأصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات الصوت بلسانها.

لغتنا الجميلة

أوائل الأشياء

٭ شَرْخُ الشَّبابِ ورَيْعَانُه وعُنْفُوانُهُ ومَيْعَتُهُ وغُلَوَاؤُهُ أوَّلُهُ.

٭ رَيْقُ الشَّبابِ وَرَيِّقُهُ أَزَلُهُ. ٭ رَيِّقُ المطَرِ أوَّلُ شُؤبُوبِهِ. ٭ حِدْثانُ الأمْرِ أَوَلُه.

٭ قَرْنُ الشَّمْسِ أوَّلُها.

٭ غُزَالَةُ الرِّيحِ أوَّلُها.

٭ غَزَالَةُ الضًّحَى أوَلُها.

٭ سَرَعانُ الخيلِ أَوائِلُها.

٭ تَبَاشِيرُ الصُّبْح أَوائِلُهُ.

(موسوعة المعاني)

شعر





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