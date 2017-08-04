صدر حديثا كتاب «عزف على أوتار مشدودة» بطبعته الثانية للدكتور نبيل راغب.. حيث كانت الطبعة الأولى تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب في العام 1993.

الكتاب عبارة عن دراسة فنية في شعر د.سعاد محمد الصباح، وإبحار فوق أمواج قصائدها، بأسلوب نقدي فني فريد، استمد فيه المؤلف مادته النقدية من ثقافته الثرية ودراسته الواسعة واطلاعه واضطلاعه في هذا الفن.

وقد قسم د. راغب الكتاب إلى خمسة فصول، حيث تناول في الفصل الأول العبق الرومانسي القديم في شعر سعاد الصباح، وتناول في الثاني الإيحاءات الصوفية والميتافيزقية، وفي الثالث تحدث عن المرأة بين المظهر والجمال، وأما في الفصل الرابع فقد وقف عند الحس القومي والحضاري في شعر سعاد الصباح، واختتم كتابه بالفصل الخامس تحت عنوان «الوحدة الفنية للقصيدة».

يذكر أن الكتاب واحد من عديد الدراسات التي تناولت شعر د.سعاد الصباح بالنقد والتحليل والدراسة والتمحيص، وكتبت حولها الأبحاث والمحاضرات والرسائل العلمية الأكاديمية، وهو ما أثرى المكتبة العربية شعرا ونقدا.. وساهم في تحقيق ما عملت عليه د.سعاد الصباح عبر مسيرتها الأدبية من نشر للأدب ورعاية للأدباء والسعي للنهضة بالمستوى العلمي والأدبي والفكري لدى المثقفين العرب على امتداد الأرض العربية.

ويذكر المؤلف ان سعاد الصباح أدركت عدم جدوى الشعر إذا لم يواجه الشاعر قومه بالحقائق مهما كانت مرارتها وقسوتها ووطأتها ويشخص أمراضهم مهما كانت مزمنة ووبائية.



وتعتقد سعاد الصباح أن الشعر يكمل الحياة ولا يقلدها وأن الحياة البشرية ناقصة ما لم يكملها الشعر.

يقع كتاب (عزف على أوتار مشدودة) في حوالي 360 صفحة من القطع المتوسط، وهو من إصدارات دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع.