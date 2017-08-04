تدوير محدود للوكلاء المساعدين ذوي الاختصاصات الفنية قريباً فرج ناصر

أكد مصدر مطلع ان وزارة الأشغال تدرس تطبيق فكرة فرض رسوم على عبور جسر الشيخ جابر الأحمد ووصلة الدوحة التابعة للمشروع وذلك كمورد وتكاليف لتشغيل الجسر مستقبلا خاصة أن كلفة التشغيل ستكون باهظة جدا وعالية بما سيحتاجه الجسر من صيانة فوق البحر وتحته.

وأضاف المصدر أن الفكرة، التي هي في طور الدراسة حاليا، تنص على فرض دينار واحد على السيارات الصغيرة لدى مرورها على جسر جابر في حين يدفع مستخدمو سيارات النقل دينارين في حين ستكون رسوم استخدام وصلة الدوحة 500 فلس فقط.

وأوضح أن الدارسة الجارية حاليا مع الجهات المعنية بالجسر تتناول عدد السيارات المتوقع أن تسلك الجسر فور تشغليه، مؤكدا أن تطبيق الفكرة سيكون أسوة بجسر البحرين الذي يربط المملكة مع المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر إن المردود المادي سيتم تخصيص عوائده لأعمال خاصة بالجسر من خلال عملية التشغيل والإصلاحات بعد الانتهاء منه، خاصة انه مشروع مكلف.

وأشار إلى الوزارة سوف تقوم بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية لاعتماد فكرة فرض الرسوم على عبور جسر الشيخ جابر الأحمد مستقبلا.

من جهة أخرى، قال المصدر إن «الأشغال» خاطبت مجلس الوزراء للتجديد لبعض الوكلاء المساعدين العاملين بالوزارة للتجديد لهم خاصة أن مدتهم القانونية انتهت موضحا ان عددهم لا يتجاوز الـ 3 وكلاء، موضحا ان الوزارة بصدد اجراء تدوير محدود للوكلاء المساعدين ذوي الاختصاصات الفنية بالوزارة.

وقال إن الوزارة لديها توجه خلال الفترة القادمة بإحالة عدد من الموظفين الي التقاعد بعد الانتهاء من احالة الـ 85 موظفا من الكويتيين وغير الكويتيين إلى التقاعد خلال سبتمبر القادم.

وختم المصدر بأن لدينا العديد من عقود الصيانة التي سيتم طرحها قريبا والمباشرة بأعمالها وذلك بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية.