تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بخالص التبريكات والتهاني بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها سموه في الولايات المتحدة الأميركية، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه ويديم على سموه موفور الصحة والعافية، ليواصل سموه دوره الفاعل في مسيرة التطور والرخاء التي تشهدها الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



كما توجه الشيخ فواز الخالد بالتهئنة إلى عموم الشعب الكويتي بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن قلوب الجميع تتضرع بالدعاء أن يعود سمو ولي العهد إلى أرض الوطن في أتم صحة وعافية.