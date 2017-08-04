هنأ محافظ مبارك الكبير الفريق اول احمد الرجيب الشعب الكويتي الكريم بسلامة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.



وقال الفريق اول احمد الرجيب في بيان صحافي: أتقدم باسمي وباسم جميع أبناء محافظة مبارك الكبير بأسمى التهاني الى الشعب الكويتي وإلى سمو ولي العهد حفظه الله على النتائج المبشرة للفحوصات التي اجريت لسموه في الولايات المتحدة الاميركية وعودته سالما معافى الى ارض الوطن. وأضاف محافظ مبارك الكبير أن كل الكويتيين كانت قلوبهم متضرعة الى الله عز وجل بالدعاء أن يعود سمو ولي العهد الى وطنه وأهله سالما معافى، لافتا الى ان مكانة ولي العهد في القلوب كبيرة جدا. وأعرب الفريق الرجيب عن تمنياته لسمو ولي العهد بموفور الصحة لمواصلة مسيرة العطاء للوطن تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أميرنا وراعي نهضتنا.