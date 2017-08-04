تقدم النائب السابق رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية د. براك النون بالتهنئة إلى الشعب الكويتي بمناسبة الأخبار الطيبة التي تؤكد سلامة الفحوصات الطبية التي أجراها سمو ولي العهد رمز التواضع الشيخ نواف الأحمد في نيويورك وظهوره في المقاطع التي بثتها وسائل الإعلام وهو يتنزه بكامل صحته وعافيته.

وقال د. النون ان التآلف وروابط الدين والقربى والمواطنة بين أبناء الكويت أقوى وأعمق من كل عوامل الاختلاف والفرقة، داعيا الجميع إلى استلهام هذه المعاني العظيمة للوحدة والعمل معا على ازدهار الكويت وحمايتها لتظل بعون الله مركزا للعمل الإنساني تحت راية قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعضيده رمز التواضع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.